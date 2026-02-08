VfR Neumünster mit einem 2:2 beim MV-Spitzenreiter SVM Schwerin von Helwig Pfalzgraf · Gestern, 23:11 Uhr · 0 Leser

Kastriot Alija (VfR Neumünster) im Test beim SV Mecklenburg Schwerin. – Foto: Olaf Wegerich

Nachdem ein am Donnerstagnachmittag vereinbartes Testspiel beim Oberligisten Dynamo Schwerin kurzfristig wieder abgesagt wurde, ergab sich am Freitagabend für Rasensport Neumünster die kurzfristige Gelegenheit, am Sonnabend beim Verbandsligaspitzenreiter (entspricht unserer Landesliga) FC Mecklenburg Schwerin anzutreten.

Gegen alte Bekannte In der jüngeren Vergangenheit spielten beide Teams schon häufiger im bundeslandübergreifenden Quervergleich. Zuletzt gewann Rasensport in der Sommervorbereitung in Schwerin mit 5:3. Aktuell strebt der ambitionierte FC Mecklenburg den Wiederaufstieg in die Oberliga an. Gleich zwei Spiele an einem Tag Wie ernst und ambitioniert der FC das Unternehmen „Oberliga-Wiederaufstieg“ angeht, beweist die Tatsache, dass die Mannschaft von Trainer Andre Sevecke am Samstag gleich zweimal testete. Eine Hälfte des Kaders schlug im Vorspiel den Landesligisten FC Dornbreite Lübeck mit 5:0, während die andere Hälfte anschließend gegen Rasensport spielte.

Rasensport mit Rumpfelf Auch aufgrund der kurzfristigen Ansetzung trat die Cornelius-Elf mit nur 14 Spielern an. Kevin Schulz, Christopher Kramer, Christopher Newe, Visar Mehmeti, Tom Schilling, Neuzugang Manuel Carvalho, Sven Freitag, Patrick Amponsah, Bo Blöcker, Yasin Diler und Luis Schmidt waren aus unterschiedlichsten Gründen nicht dabei. VfR mit Spielkontrolle, aber FCM geht in Führung Von Beginn an dominierte der Gast im 4-2-3-1-System die Szenerie, hatte gefühlt 70 Prozent Ballbesitz, meist in der Hälfte des Gegners. Schwerin verteidigte jedoch engmaschig und setzte auf Konter. Nach einem Aufbaufehler des VfR nutzte Schwerins Kapitän Nico Zapel dann gleich die erste Chance frei vor VfR-Keeper Jose Aguirre Dardon zum 1:0 (17.). Die nächste Konterchance der Heimelf vereitelte Christoph Kahlcke, der einst unter dem jetzigen Schweriner Sportdirektor Stefan Lau beim TSV Schilksee in der Oberliga debütiert hatte. Kahlcke nahm Paul Puppe die Kugel ab, spielte einen Steilpass auf Ola Adesanya, den dieser passieren ließ, sodass Kastriot Alija frei aufs Tor laufen konnte. Mecklenburgs Keeper Kennedy, längst warmgeschossen, hatte jedoch noch den Fuß dran und klärte zur Ecke.

Kastriot Alija mit dem 1:1 Rasensport hielt den Druck hoch, erzeugte unter anderem durch schöne Seitenverlagerungen von Kenny Korup oder Rückkehrer Radovan Karaman immer wieder Räume, oft fehlte jedoch der letzte Pass. Doch nach einer sehenswerten Direktpassaktion durchs Zentrum über Akcicek und Karaman setzte sich Ilir Serifi durch, scheiterte zunächst an Kennedy, Alija staubte im zweimaligen Nachsetzen zum 1:1 ab (37.).

Radovan Karaman (re., VfR Neumünster) sorgte für die 2:1-Führung. – Foto: Olaf Wegerich