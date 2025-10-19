VfR Neumünster: Jan Lippegaus nach Trainingsunfall im Krankenhaus

Dritter gegen Fünfter: Auf den VfR Neumünster wartet am Sonntag um 14.00 Uhr im Citti-Fußball-Park mit dem Auswärtsspiel beim Regionalligaabsteiger Holstein Kiel II ein echtes Spitzenspiel.
Aktuell trennen nur zwei Zähler die beiden Kontrahenten, was zumindest aus Sicht von Rasensport wohl selbst die kühnsten Optimisten vor dem Saisonstart kaum für möglich gehalten hätten.
Dennoch gehen die Gäste gegen die beste Offensive der Liga als krasser Außenseiter in die Partie und müssen schon einen Sahnetag erwischen, um das Duell David gegen Goliath unbeschadet zu überstehen. Dass die Kieler Zweitvertretung nicht gänzlich unverwundbar ist, belegen zumindest die vier Spiele, in denen die Mannschaft von Trainer Willi Weiße nicht als Sieger hervorging.
Das sagt Trainer Danny Cornelius vom VfR Neumünster zu dem Spiel bei Holstein Kiel II:
„Ich glaube, na klar ist das ein Spitzenspiel, wenn man sich die Positionen ansieht, auf denen sich die Vereine derzeit befinden. Aber wenn man sich die Voraussetzungen ansieht, ist es ein Kampf mit stumpfen Messern. Da hat Holstein einfach sowohl mit der Unterstützung, die sie von der Ersten haben können, als auch mit den Platz- und Trainingsverhältnissen einfach eine andere Welt, in die sie eintauchen.
Wir machen es momentan gut, holen das Beste aus uns und das, was machbar ist, raus, und werden auch versuchen, dementsprechend gegen Holstein Kiel unsere Tugenden in die Waagschale zu werfen. Das heißt Kampf, das heißt schnelles Umschaltspiel – und dann die minimalen Chancen, die man dementsprechend hat, auch nutzen zu können, um dann ein positives Ergebnis zu haben.“
Das sagt der VfR-Coach zur Verletzung von Jan Lippegaus:
„Schwer wird es alleine deswegen, weil wir verletzungsbedingt Jan Lippegaus verloren haben. Der hat nach einem Trainingsunfall eine Gesichtsoperation hinter sich bringen müssen, wodurch er jetzt erst einmal bis zur Winterpause ausfällt. Die Operation ist gut gelaufen, nichtsdestotrotz war es ein größerer Schaden, der im Training passiert ist.“
Mit Jonas Schomaker, der in die Flitterwochen geht, gibt es einen weiteren Ausfall für die nächsten beiden Spiele zu verkraften. Als Lehrer kann der gelernte Verteidiger nur während der Ferienzeit eine Auszeit nehmen.
Zudem ist Ilir Serifi krankheitsbedingt angeschlagen. Ola Adesanya konnte nach dem Zusammenprall mit dem Torhüter von Inter Türkspor nur eingeschränkt trainieren, da er sich eine Rippenprellung zugezogen hat.