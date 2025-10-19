VfR Neumünster: Jan Lippegaus nach Trainingsunfall im Krankenhaus

Aktuell trennen nur zwei Zähler die beiden Kontrahenten, was zumindest aus Sicht von Rasensport wohl selbst die kühnsten Optimisten vor dem Saisonstart kaum für möglich gehalten hätten.

Dennoch gehen die Gäste gegen die beste Offensive der Liga als krasser Außenseiter in die Partie und müssen schon einen Sahnetag erwischen, um das Duell David gegen Goliath unbeschadet zu überstehen. Dass die Kieler Zweitvertretung nicht gänzlich unverwundbar ist, belegen zumindest die vier Spiele, in denen die Mannschaft von Trainer Willi Weiße nicht als Sieger hervorging.

Das sagt Trainer Danny Cornelius vom VfR Neumünster zu dem Spiel bei Holstein Kiel II:

„Ich glaube, na klar ist das ein Spitzenspiel, wenn man sich die Positionen ansieht, auf denen sich die Vereine derzeit befinden. Aber wenn man sich die Voraussetzungen ansieht, ist es ein Kampf mit stumpfen Messern. Da hat Holstein einfach sowohl mit der Unterstützung, die sie von der Ersten haben können, als auch mit den Platz- und Trainingsverhältnissen einfach eine andere Welt, in die sie eintauchen.