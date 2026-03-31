VfR Neumünster II zieht Mannschaft aus Spielbetrieb zurück Personelle Engpässe und fehlende Perspektive führen zum Rückzug aus der Kreisliga Holstein Mitte von red · Heute, 18:52 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marcel Eichholz

Der VfR Neumünster hat entschieden, seine zweite Herrenmannschaft mit sofortiger Wirkung aus dem Spielbetrieb der Kreisliga Holstein Mitte zurückzuziehen. Die Entscheidung fiel nach internen Gesprächen mit Spielern, Trainer Riko Bromm sowie Sportdirektor Lars Neca.

Ausschlaggebend sind anhaltende personelle Engpässe, die einen geregelten und fairen Spielbetrieb nicht mehr gewährleisten konnten. Wiederholt standen dem Team kurz vor Spielbeginn nur eine geringe Anzahl an einsatzfähigen Spielern zur Verfügung. Gründe dafür sind unter anderem Verletzungen, berufliche Verpflichtungen sowie private Veränderungen innerhalb des Kaders. Der Verein sieht sich zudem in der Verantwortung, die Gesundheit der Spieler zu schützen. Unter den aktuellen Bedingungen sei ein sinnvoller Trainings- und Spielbetrieb nicht mehr möglich gewesen. Auch ein dauerhaftes Auffüllen der Mannschaft aus dem Kader der ersten Herren wurde als nicht nachhaltige Lösung bewertet.

Sportlich war die Situation ebenfalls angespannt: Mit deutlichem Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze bestand kaum noch Aussicht auf den Klassenerhalt. In diesem Zusammenhang stellte Trainer Riko Bromm sein Amt zur Verfügung, der Vertrag wurde im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst. Durch den frühzeitigen Rückzug wahrt sich der Verein die Möglichkeit, in der kommenden Saison 2026/2027 lediglich eine Spielklasse tiefer neu zu starten. Parallel arbeitet der VfR Neumünster an einer strukturellen Neuausrichtung des Herrenbereichs. Gespräche über mögliche Kooperationen und Spielgemeinschaften laufen bereits.