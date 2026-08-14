VfR Neumünster – Heide hat eine Menge Qualität

Lila-Weiß gegen Schwarz-Weiss, das Traditionsderby zwischen dem VfR Neumünster und dem Heider SV. – Foto: VfR Neumünster

Endlich ist es wieder soweit: Der Classico ruft. Am Sonntag um 14:00 Uhr empfängt der VfR Neumünster am 4. Spieltag der Flens-Oberliga in der „Grümmi-Arena“ in der Geerdtsstraße den Heider SV zum Traditionsderby. Während Rasensport trotz eines anspruchsvollen Auftaktprogramms nach drei Spieltagen noch ungeschlagen ist und sich mit dem 2. Platz bereits frühzeitig in der oberen Tabellenhälfte festgesetzt hat, läuft es beim Heider SV noch lange nicht nach Wunsch.

Nach zwei Auftaktniederlagen – darunter die Begegnung beim Titelfavoriten Nummer eins, Holstein Kiel II, die mit 1:5 verloren ging – konnten am letzten Samstag gegen die Kaltenkirchener TS beim 3:2-Erfolg endlich die ersten Punkte auf der Habenseite verbucht werden. Dabei mussten die Dithmarscher fast 75 Minuten in Unterzahl überstehen nach der frühen Ampelkarte gegen Mathis Harms. Aber noch immer scheint etwas Sand im Getriebe der Mannschaft von Trainer Markus Wichmann zu sein, denn die zweite Halbzeit am Dienstagabend – als man sich im Kreispokal Westküste bei der SG Geest nur mühsam mit 3:2 durchsetzen konnte – war alles andere als souverän.

Nach dem überzeugenden Auftritt beim SV Eichede (2:1) möchte sich Rasensport nun natürlich auch im Classico behaupten. Dazu sagte VfR-Coach Danny Cornelius gegenüber YouKick: „Heide ist eine starke Mannschaft, die trotz der Niederlagen eine solide Gesamtleistung abgeliefert hat. Im Spiel gegen Kaltenkirchen hat man dann die Qualität gesehen, die innerhalb der Mannschaft steckt. Trotz Unterzahl weiter sauberen Fußball zu spielen und das Spiel zu gewinnen, zollt von einer homogenen Mannschaft. Zudem tut ein wiedererstarkter Gieseler sein Übriges. Trotzdem wollen wir das Spiel bei uns zu Hause positiv gestalten und weiter einen Platz oben in der Tabelle besetzen.“

Auch Christopher Newe, der Torhüter des VfR, geht zuversichtlich in die Auseinandersetzung mit den Dithmarschern, zollt dem Gegner aber ebenso großen Respekt: „Wir wissen alle, was da für ein guter Gegner auf uns zukommt. Heide hat eine Menge Qualität, auch wenn jetzt ein oder zwei Ergebnisse nicht so waren, wie es erwartet worden ist. Wir wissen, dass da eine Topmannschaft auf uns zukommt. Natürlich sind wir froh, dass wir einen so guten Start hatten, und wollen daran anknüpfen. Ich glaube, es wird auf jeden Fall ein Spiel auf Augenhöhe. Zu Hause wollen wir ohne Wenn und Aber gewinnen.“

Angesprochen auf die drei letzten Rasensport-Siege gegen den Heider SV sah der VfR-Torhüter dies aber nicht unbedingt als Vorteil: „Klar gibt es ein gutes Gefühl. Aber jedes Spiel geht bei 0:0 los, von daher spielt es keine so große Rolle.“

Sorgenfalten vor dem Derby: Die personelle Lage

Personell gibt es bei Rasensport einige angeschlagene Spieler und Wackelkandidaten, deren Einsatz auf der Kippe steht. Christoph Kahlcke ist verletzt und plagt sich mit Oberschenkelbeschwerden. Alban Jasari ist aktuell noch in Albanien und nimmt an den Hochzeitsfeierlichkeiten seiner Schwester teil. Die Sperre von Nils Drauschke endet erst nach dem Heimspiel gegen die Dithmarscher.

Sven Freitag ist ebenfalls verletzt. Geart Latifi plagen aktuell Sprunggelenksbeschwerden, weshalb er nicht am Training teilnehmen konnte. Luca Aouci (Oberschenkelbeschwerden) und Necati Agdan (nach einer Lebensmittelvergiftung) können nur reduziert trainieren. Kastriot Alija hat nach sechs Wochen Urlaub noch Trainingsrückstand.