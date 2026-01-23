VfR Neumünster bindet nächsten Leistungsträger

Der VfR setzt bei der Kaderplanung weiter auf Kontinuität. Mit Kastriot Alija hat ein weiterer Stammspieler seinen Vertrag verlängert und wird auch in der nächsten Saison für den Klub auflaufen.

Der Offensivspieler geht damit in seine dritte Spielzeit beim VfR. Alija, vereinsintern „Kasi“ genannt, zählt seit seinem Wechsel zu den prägenden Akteuren in der Offensive und gehört zu den konstanten Leistungsträgern der Mannschaft.

Dies unterstreichen auch seine Zahlen. In dieser Saison kommt Alija bereits auf 17 Scorer in 16 Spielen.