VfR Neumünster bindet nächsten Leistungsträger

Der VfR setzt bei der Kaderplanung weiter auf Kontinuität. Mit Kastriot Alija hat ein weiterer Stammspieler seinen Vertrag verlängert und wird auch in der nächsten Saison für den Klub auflaufen.
Der Offensivspieler geht damit in seine dritte Spielzeit beim VfR. Alija, vereinsintern „Kasi“ genannt, zählt seit seinem Wechsel zu den prägenden Akteuren in der Offensive und gehört zu den konstanten Leistungsträgern der Mannschaft.
Dies unterstreichen auch seine Zahlen. In dieser Saison kommt Alija bereits auf 17 Scorer in 16 Spielen.
Sportdirektor Lars Neca unterstrich die Bedeutung der Verlängerung: Alija stehe „zu einhundert Prozent für Erfolg“ und sei sowohl sportlich als auch menschlich eine Bereicherung für das Team. Zudem bezeichnete Neca den Angreifer als einen der besten Offensivspieler der Liga.
Mit der Vertragsverlängerung von Alija stärkt der VfR frühzeitig die Planungssicherheit für die kommende Saison und bindet einen zentralen Bestandteil seines Angriffsspiels.