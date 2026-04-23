VfR Neumünster: Alte Liebe rostet nicht!

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Vor kurzem stellte der VfR Neumünster mit Alban Jashari einen weiteren Neuzugang vor. Ein weiterer Akteur, der bereits in seiner Vergangenheit für die Veilchen gespielt hat. So häufig ist es ja nicht, dass Spieler zu ihren Ex-Vereinen zurückkehren. Beim VfR ist das dagegen anders, in seinen Reihen standen bzw. stehen eine ganze Reihe von Spielern, die zwischenzeitlich woanders spielten. Und das hat teils ganz spezielle Gründe. Grund genug für Youkick, das mal näher unter die Lupe zu nehmen.

Das Ausgleichstor beim Derby gegen den PSV in der Vorwoche rückte den Mittelstürmer-Routinier wieder in den Mittelpunkt. Dabei ist der Berufsfeuerwehrmann, der aufgrund seines Jobs nicht mehr jeden Fußball-Termin wahrnehmen kann, aktuell auch in anderer Rolle gefragt. Er ist auch beim VfR die „Feuerwehr“, wenn es auf anderen Positionen klemmt. Gerne bringt ihn Trainer Danny Cornelius auch als kopfballstarken defensiven Joker. Bis 2011 und nochmal in der Regionalligazeit des VfR 2013 - 2015 war Kramer für Rasensport aktiv. 2024 kehrte er dann ein drittes Mal an die Geerdtstraße zurück, nachdem es anlässlich eines Benefizspiels zu Kontakten gekommen war.

Auch Schulz war in den Jahren 2012 - 2014 in der Regionalliga für den VfR am Ball. 2009 stieg er mit Holstein Kiel in die dritte Liga auf, absolvierte 28 Partien in der 3. Liga. Davor und danach war er von 2008 bis 2024 für Holstein, den VfB Lübeck, den VfR, Weiche Flensburg und den FC Kilia 15 Jahre (!) in der Regionalliga aktiv, dazu noch das Drittligajahr. Über persönliche Kontakte zum VfR-Spielerkreis fand er 2024 nochmal den Weg zurück zu Rasensport.

Patrick Amponsah 2005 - 2012 und ab 2024

Der bei Holstein Kiel ausgebildete Amponsah war bereits 2005 - 2012 für Lilaweiß aktiv. Seine weitere Fußballkarriere führte ihn bis in die Regionalliga. Auch er kehrte wie Kramer und Schulz zur Spielzeit 2024 (nach 12 Jahren!) in Personalunion Spieler / Co-Trainer zurück.

Jonas Schomaker 2020 - 2023, ab 2025

Seit 2020 war Schomaker bereits für den damaligen Landesligisten VfR aktiv. Dessen früherer Trainer Abdul Yilmaz hatte ihn seinerzeit zusammen mit Christoph Kahlcke vom Oberligisten TSV Kropp geholt. Der bei der SpVg Eidertal Molfsee ausgebildete Schomaker gehörte zu den zahlreichen Spielern, denen schon lange vor der entscheidenden Saisonphase 2023 vom im Januar 2023 vom „Präsidenten-Berater“ (so die Bezeichnung im VfR-Magazin, der kultigen Stadionzeitung) Jörg Steinbach geholten neuen Sportdirektor Rocco Leeser rasiert wurden und denen mitgeteilt wurde, der VfR plant ab 23/24 ohne sie.

Im entscheidenden Aufstiegsspiel in Kaltenkirchen führte Schomaker nichtsdestotrotz die Elf in seinem vorerst letzten Spiel für den VfR als Kapitän aufs Feld. Danach spielte er zwei Jahre für den TSV Bordesholm, bevor er seit diesem Spieljahr von den jetzt Verantwortlichen zurückgeholt wurde und seinen Beitrag dazu leistet, dass der VfR aktuell wieder zum vorderen Drittel der Oberliga zählt.

Berk Akcicek 1-6/2023 und ab 1/2025

Wurde quasi als letzte Amtshandlung vom wenig später entlassenen Abdul Yilmaz vom VfB Lübeck, bereits mit Oberligaerfahrung, geholt. Nach Verletzungspech bei nur 4 Punktspieleinsätzen in der Oberliga wurde auch sein Engagement im Sommer 2023 nicht mehr verlängert. Er wechselte in die Landesliga zum SV Todesfelde II. Dort kam er jedoch auch einmal in der Ligamannschaft im Oberligateam zum Einsatz. Im Januar 2025 kehrte er zurück an die Geerdtstraße und spielt regelmäßig. Zuletzt mit Klasse-Torbeteiligung gegen Oldenburg. Verlässt Rasensport beruflich bedingt im Sommer wieder.

Radovan Karaman 1-6 2025, ab Januar 2026

War nach dem Ausscheiden von Rocco Leeser (wie Akciceks zweite Verpflichtung) eine Neuverpflichtung von Lars Neca zum Januar 2025. Nach starken Rückrundenleistungen wechselte er im Sommer 2025 zum Regionalligisten Phönix Lübeck. Dort spielte er jedoch meist in der Zweitvertretung in der Oberliga, u.a. auch beim 4:1-Sieg des Phönix beim VfR. Zum Januar 2026 wechselte er zurück an die Geerdtstraße, wo er mit offenen Armen empfangen wurde. Verletzte sich jedoch ausgerechnet beim Rückspiel des VfR bei Phönix II und wird in dieser Saison nicht mehr auflaufen können.

Henrik Wehde 2021 - 23, 6-12/2024

Wurde im Sommer von Trainer Abdul Yilmaz von Todesfelde II zum VfR geholt. War 2021/22 Stammspieler beim VfR, verletzte sich jedoch 2022/23 bei einem Testspiel in Reinfeld schwer. Bestritt deshalb nur 2 Punktspiele, war aber im entscheidenden Aufstiegsspiel 2023 in Kaltenkirchen wieder dabei. Auch er gehörte jedoch zu den Aussortierten vom Sommer 2023. Er wechselte zurück in die Landesliga zu Tofe II, wo er wieder Stammspieler war. Ein Jahr später holte ihn Leeser zurück, doch Wehde kam in der Oberliga unter Trainer Liridon Imeri nur noch zu wenigen Einsätzen als Auswechselspieler. In der Winterpause wechselte er zum TuS Hartenholm, für den er immer noch spielt.

Tino Knobel 2022/23 und 2024/25

Noch als U19-Spieler wurde Eigengewächs Tino Knobel von Abdul Yilmaz in den Ligakader des VfR geholt. In der Landesligasaison 2022/23 wurde er in seinem ersten Jahr sofort Stammspieler. Nach dem Aus von Yilmaz im Januar 2023 verkündete er seinen Wechsel zu dem zu der Zeit sehr erfolgreichen Oberligisten und Lokalrivalen PSV zum Sommer. Das erste Spiel unter dem neuen VfR-Trainer und Sportdirektor Rocco Leeser im März 2023 war sein vorerst letztes für den VfR, er verletzte sich schwer und fiel für den Rest der Serie 2022/23 aus.

Beim PSV lief es nicht so wie erhofft, Knobel kam in der Herbstserie 2023 nur auf 3 Oberliga-Kurzeinsätze für den PSV. Im Winter wechselte er zum späteren Oberliga-Absteiger TSV Bordesholm. Hier war er wieder Stammspieler. Nach dem Abstieg Bordesholms kehrte er zur Saison 2024/25 zurück zum VfR. Zunächst war er nicht spielberechtigt. Nach einem halben Jahr beim TSV wollte Bordesholm paradoxerweise von seinem Ausbildungsverein VfR Geld. Eine Farce. Der VfR zahlte nicht, so war Knobel bis zum 1.11. gesperrt. Danach fand er jedoch nicht mehr den Weg in die Stammelf zurück, lediglich ein Startelfeinsatz und zwei Einwechselungen gab es noch. Seit Sommer 2025 spielt Knobel für den SV Wasbek in der Verbandsliga.

Geart Latifi 2020 - 2024, ab Sommer 2026

War zusammen mit Schomaker und Kahlcke der Toptransfer von Abdul Yilmaz im Sommer 2020. Vier Jahre lang war Latifi Stammkraft, dann wurde er im Sommer 2024 nach einer roten Karte in einem Benefizspiel vom damaligen Sportdirektor Leeser gefeuert. Übrigens ohne für ihn adäquaten Ersatz zu haben. Latifi wechselte zum Ligakonkurrenten MTSV Hohenwestedt, dann warb ihn der PSV dort ab. Zur kommenden Spielzeit wechselt er von Grünweiß zurück zu Lilaweiß.

Alban Jashari 2022/23, ab Sommer 2026

Der aktuell verkündete Neuzugang ist der letzte in der langen Reihe der oben aufgeführten Rückkehrer in der jüngeren Vereinsgeschichte Rasensports. Im Sommer 2022 wurde Jashari von Yilmaz „perspektivisch für die Zukunft“ verpflichtet, da Jashari damals nach einem Kreuzbandriss noch lange nicht wieder einsatzfähig war. Bis dahin hatte er 158 Oberligaspiele / 33 Tore für Holstein II und Intertürk absolviert. Erst im Verlauf der Rückrunde 2022/23 wurde er wieder wettkampftauglich, brachte es noch auf fünf Landesliga-Punktspieleinsätze / 1 Tor für den VfR und wurde von Leeser auch für das erste Aufstiegsspiel gegen Rotenhof aufgestellt. Beim 4:2-Sieg vor 669 Zuschauern war Jashari 89 Minuten dabei, bevor er Rot sah. Auch ihm war vorab mitgeteilt worden, dass der VfR ohne ihn plant. Ab Sommer 2026 kann er nun beim VfR seine vor fünf Jahren unterbrochene beeindruckende Oberligalaufbahn fortsetzen.