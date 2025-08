VfR muss sich mit Remis begnügen

Bereits in der Anfangsphase waren die Rasenspieler tonangebend. Schon nach zehn Minuten zappelte der Ball erstmals im Backnanger Netz, allerdings will das Schiedsrichterteam um Selina Menzel eine Abseitssituation erkannt haben. In den folgenden Minuten wagte sich der Gast vermehrt in die Mannheimer Hälfte vor. Backnang bekam die eine oder andere Standardsituation zugesprochen und verwertete nach gut 20 Minuten eine Eckstoßhereingabe durch Flavio Santoro per Kopf. Der Tabellenachte der Vorsaison versteckte sich speziell im ersten Durchgang keinesfalls. Stattdessen legten die zweikampfstarken Schwaben mit ihrer neuformierten Mannschaft einen beherzten Auftritt hin. Nichtsdestotrotz hätte bereits vor der Pause der Mannheimer Ausgleichstreffer fallen müssen. Zunächst konnte Backnang einen Abschluss von Umut Sentürk sowie den Nachschuss von Alexander Esswein erfolgreich blocken (37.), wenig später scheiterte Lennart Thum aus kurzer Distanz (41.).

In der zweiten Halbzeit setzte sich der Spielfilm nahtlos fort. Backnangs Keeper Maurice Brauns entschärfte zunächst einen Abschluss Pasqual Panders aus der Nahdistanz (47.), ehe Volkan Rona eine Hereingabe per Kopf über das Tor setzte (55.). Der Ausgleich lag in der Mannheimer Abendluft, doch fallen sollte er noch nicht. Gefühlt musste der blau-weiß-rote Anhang im Minutentakt die Haare raufen. Chancen zum Ausgleich waren ausreichend vorhanden, der Ball konnte aber nicht hinter die Linie gedrückt werden. Auch der eingewechselte Shaban Veselaj (68.) und nochmals Lennart Thum (70.) hatten das 1:1 sprichwörtlich auf dem Schlappen, allerdings fehlte im Abschluss entweder die Präzision oder die Mannheimer fanden in dem klug antizipierenden Brauns ihren Meister. Backnanger Entlastungsangriffe waren in dieser Phase des Spiels kaum zu vernehmen. Der Kontrahent hielt zwar weiterhin aufopferungsvoll dagegen und warf sich gefühlt in jeden Zweikampf, doch die Kräfte schienen beim Gast peu à peu zu schwinden. Somit war der Mannheimer Ausgleich, allem Chancenwucher zum Trotz, nur eine Frage der Zeit. In der 74. Minute sollte er dann tatsächlich fallen. Der im Rückraum positionierte Enes Olgun Tubluk wurde im Strafraum angespielt und legte sich den Ball feinsäuberlich zurecht. Daraufhin tanzte er seine Gegenspieler aus und vollendete mit einem satten Flachschuss ins lange Eck zum Ausgleich. Auf dem Platz und auf den Rängen war die Erleichterung zu spüren. Sollte nun die ganz große Wende eingeleitet werden?