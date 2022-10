VfR Murrhardt und TSC Murrhardt fiebern Lokalderby entgegen Am Sonntag um 15 Uhr treffen die Fußballer des VfR und des TSC zum ersten Mal seit siebeneinhalb Jahren in einem Punktspiel aufeinander. Allerdings nicht wie damals in der Bezirksliga, sondern in der Kreisliga A2. Dort ist es dafür das Topspiel zwischen dem Dritten und dem Ersten.

Selten dürfte es einfacher werden, das Spiel der Woche in der Fußball-Kreisliga A2 auszusuchen. Der Dritte gegen den Ersten und dazu noch ein Lokalderby, das es zumindest als Duell um Punkte seit dem 25. April 2015 nicht mehr gegeben hat: Logisch, dass die Wahl auf die Begegnung zwischen dem VfR Murrhardt und dem TSC Murrhardt fiel. Davon, dass sich die Stadtrivalen die Zähler am Sonntag um 15 Uhr gegenseitig klauen, will der Zweite profitieren. Welzheim kann den Relegationsplatz mit einem Sieg beim Großen Alexander Backnang festigen oder sogar die Spitzenposition erobern. Die Partien in der Kreisliga A2 werden alle am morgigen Sonntag angepfiffen, allerdings zu fünf verschiedenen Uhrzeiten (siehe Klammern).

Zum ersten Duell dieser beiden Vereine um Punkte seit siebeneinhalb Jahren kommt es, weil der Platzhirsch nach zwölf Spielzeiten in Folge in der Bezirksliga im vergangenen Sommer abgestiegen ist. Immerhin läuft es für den VfR eine Etage tiefer wieder sehr ordentlich. Zuletzt siegten die Murrhardter in Welzheim mit 2:1, stießen damit den Gegner vom Thron und verhalfen dem Stadtrivalen auf selbigen. Selbst blieb man mit 19 Punkten vorerst Dritter, weist aber lediglich zwei Zähler Rückstand auf den TSC auf. „Eine tolle Willensstärke“ habe seine Elf an den Tag gelegt, blickt Daniel Frank aufs vergangene Wochenende zurück. Der VfR-Spielleiter freut sich nun auf ein „hoffentlich faires“ Derby und rechnet mit einer großen Zuschauerkulisse. „Wir wollen denselben Einsatz wie gegen Welzheim zeigen“, kündigt Frank an und weist auf eine Besonderheit hin: „Insgesamt haben 13 Spieler im TSC-Kader eine VfR-Vergangenheit.“ Fragezeichen stehen beim Gastgeber hinter den Einsätzen der angeschlagenen Axel Endress, Justin Moldenhauer und Antonio Randisi. Die nominellen Gäste kletterten zuletzt mit dem 5:1 gegen Althütte auf den ersten Platz. „Wir waren läuferisch und spielerisch auf einem sehr guten Niveau“, lobt Yasar Uysal sein Team, das mit 21 Zählern in das Duell mit dem Stadtrivalen geht. Man wolle natürlich auch das Derby gewinnen, betont der Trainer des Tabellenführers, ahnt aber: „Es kommt ein hartes Stück Arbeit auf uns zu.“ Eines, das der TSC mit viel Selbstvertrauen angeht, denn „wir wissen um unsere Stärken und müssen uns vor niemand verstecken“. Auch Uysal wünscht sich „ein geiles und faires Spiel, bei dem die Zuschauer auf ihre Kosten kommen“. Fraglich ist bei seiner Elf das Mitwirken der angeschlagenen Ahmet Alabas und Celalettin Kaya.

→Statistik Seit 1991 mischt der TSC Murrhardt im Spielbetrieb auf Bezirksebene mit. In der Saison 1998/1999 kam es in der Kreisliga A2 zu den ersten Duellen um Punkte mit dem Stadtrivalen (4:1 und 6:1 für den VfR), danach trennten sich die Wege wieder bis 2008. In den vergangenen 14 Jahren gab es zwischen beiden Klubs vier Duelle in der A2 und ebenso viele in der Bezirksliga. Die Bilanz hier: vier Siege für den TSC, ein Unentschieden, drei Erfolge für den VfR.

→Redaktionstipp von Steffen Grün: 2:2.