VfR Murrhardt mit Schlusspurt beim SVU, Altenmünster siegt 8:0

Kreisliga A1:

TSV Nellmersbach II – SV Breuningsweiler II 3:2

In einer spannenden Partie setzte sich der TSV Nellmersbach II knapp gegen den SV Breuningsweiler II durch. Daniel Berkowitsch brachte die Gastgeber in der 9. Minute in Führung, doch nur eine Minute später glich Lukas Friedrich zum 1:1 aus. In der 25. Minute traf erneut Lukas Friedrich und drehte das Spiel zugunsten der Gäste. Nach der Pause erzielte Hannes Fleischmann in der 50. Minute den Ausgleich, bevor Christoph Stegbauer in der 85. Minute den vielumjubelten 3:2-Siegtreffer markierte.

Anagennisis Schorndorf – Spvgg Rommelshausen 8:0

Ein wahres Torfestival feierte Anagennisis Schorndorf gegen die Spvgg Rommelshausen. Moussa Ayoub eröffnete in der 8. Minute den Torreigen. Ahmet Alabas traf in der 16., 35. und 42. Minute gleich dreifach und sorgte bereits zur Pause für klare Verhältnisse. In der zweiten Hälfte schraubte Ismail Cephe mit Treffern in der 55., 60. und 63. Minute das Ergebnis weiter in die Höhe. Den Schlusspunkt setzte Ahmet Alabas in der 74. Minute mit seinem vierten Treffer des Tages.

SV Plüderhausen – SC Urbach 2:3

Der SC Urbach bleibt dank eines hart erkämpften Sieges an der Tabellenspitze. Hannes Wahl brachte die Gäste in der 6. Minute in Führung und erhöhte in der 16. Minute durch Arda Cetinkaya auf 2:0. Nach dem Anschluss von Konstantino Konstantinidis in der 51. Minute stellte Hannes Wahl in der 57. Minute den alten Abstand wieder her. Christos Stergiou verkürzte in der 75. Minute noch auf 2:3. In der Nachspielzeit sah Robin Neurohr in der 92. Minute die Gelb-Rote Karte.

TV Weiler/Rems – VfL Winterbach 0:4

Der VfL Winterbach setzte sich klar beim TV Weiler/Rems durch. Denis Sekulovic brachte die Gäste in der 35. Minute in Führung. Nach der Pause erhöhte Elias Nonnenmann in der 50. Minute auf 2:0. Simon Piscopo sorgte in der 63. Minute für die Vorentscheidung, bevor Elias Nonnenmann in der 90. Minute seinen zweiten Treffer zum 4:0-Endstand erzielte.

SV Hertmannsweiler – SC Korb 5:1

Trotz frühem Rückstand ließ sich der SV Hertmannsweiler nicht aus der Ruhe bringen. Mark Wanke verwandelte in der 7. Minute einen Foulelfmeter zum 0:1 für den SC Korb. Simon Klein drehte mit Treffern in der 17. und 45.+2 Minute das Spiel. Niklas Hug erhöhte in der 65. Minute per Foulelfmeter auf 3:1, bevor Mario Dragic in der 73. Minute und Luca Yannik Schneider in der 82. Minute den deutlichen 5:1-Heimsieg perfekt machten.

TB Beinstein – VfR Birkmannsweiler 5:2

Ein torreiches Duell lieferten sich der TB Beinstein und der VfR Birkmannsweiler. Nach der frühen Führung der Gäste durch Muammer Gözütok in der 6. Minute glich Niko Saggio aus. Marco Iozzi Terren drehte in der Folge das Spiel, ehe Ivan Saggio auf 3:1 erhöhte. Meridon Samahodaj verkürzte vor der Pause auf 3:2. Paul Pfister sorgte schließlich mit Treffern zum 4:2 und 5:2 für die Entscheidung.

TV Stetten – SV Remshalden 3:4

Die SV Remshalden setzte sich in einem packenden Spiel knapp beim TV Stetten durch. Lars Linsenmaier brachte die Gäste in der 5. Minute in Führung. Tim Kopp glich in der 34. Minute per Foulelfmeter aus, doch Fabian Heim traf in der 37. Minute zur erneuten Führung. Lars Linsenmaier legte in der 47. Minute das 1:3 nach, und Fabian Heim erhöhte in der 55. Minute auf 1:4. In der Schlussphase verkürzten Salko Arifovic in der 90. Minute und Alexander Schetter ebenfalls in der 90. Minute noch auf 3:4, doch für einen Punktgewinn reichte es nicht mehr.