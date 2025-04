VfR Murrhardt deklassiert Kleinaspach 7:1, SpVgg Gammesfeld siegt 6:0

Kreisliga A1:

FSV Waiblingen II – TV Stetten 3:0

Ein starker Auftritt der Gastgeber: Moritz Schuh brachte Waiblingen in der 20. Minute früh auf Kurs. Manuel Beluzic legte in der 57. Minute entschlossen nach, bevor Tommaso Forciniti in der 77. Minute den souveränen Sieg endgültig eintütete. Ein verdienter Dreier für den FSV.

SV Remshalden – TB Beinstein 3:2

Die Gäste gingen kurz vor der Pause durch Niko Saggio in der 44. Minute in Führung – doch Remshalden drehte im zweiten Durchgang auf. Fabian Heim traf erst in der 48. Minute zum Ausgleich und schnürte in der 62. Minute sogar den Doppelpack. Lars Linsenmaier erhöhte in der 88. Minute auf 3:1, ehe Boris Gigic in der Nachspielzeit noch einmal Spannung aufkommen ließ – am Ende blieb es beim knappen Heimsieg.

Spvgg Rommelshausen – SC Korb 3:4

Ein wildes Hin und Her in Rommelshausen: Joel Cseledes traf bereits in der 4. Minute zur frühen Führung für Korb, die Flavio Caldieri in der 32. Minute ausbaute. Rommelshausen ließ sich nicht hängen – Luigi Fernando Totaro (42.) und Rifaat Al-Shammaa (50.) sorgten für den zwischenzeitlichen Ausgleich. Doch Cseledes (61.) und Caldieri (83.) schlugen erneut eiskalt zu – da half auch der zwischenzeitliche Ausgleich durch Giuliano Avantaggiato in der 75. Minute nichts mehr. Ein spektakuläres Spiel mit dem besseren Ende für die Gäste.

Anagennisis Schorndorf – TV Weiler/Rems 3:3

Ein wilder Schlagabtausch in Schorndorf: Nico Ewelt brachte die Gäste in der 17. Minute in Führung, doch Olade wassiou Salami antwortete prompt mit dem Ausgleich (28.). Josua Maria Cemerin stellte mit dem Pausenpfiff auf 2:1 für Weiler (45.), ehe Ahmet Alabas per Foulelfmeter in der 66. Minute den erneuten Ausgleich erzielte. Anas Elhor drehte die Partie mit seinem Treffer in der 71. Minute – doch Simon Zasinski rettete Weiler mit seinem Treffer in der 92. Minute noch einen Punkt.

VfL Winterbach – SV Plüderhausen 0:3

Die Gäste erwischten einen Traumstart: Julian Leitlein traf bereits in der 6. und 19. Minute doppelt und brachte Plüderhausen komfortabel in Führung. Yannick Straub setzte in der 57. Minute den Schlusspunkt.

SV Breuningsweiler II – SC Urbach 3:3

Ein verrücktes Spiel mit jeder Menge Drama: Niko Bubak brachte die Hausherren in der 34. Minute per Foulelfmeter in Führung, doch Urbach drehte das Spiel durch einen Doppelpack von Hannes Wahl (41., 47.) und einem Treffer von David Arendt (52.). Breuningsweiler bewies Moral: Bubak verwandelte in der 63. Minute auch einen Handelfmeter, ehe Rene Michael Huber in der 67. Minute ausglich. In der Schlussphase wurde es hitzig – Bubak sah in der 86. Minute Gelb-Rot. Am Ende stand ein Remis in einem hochintensiven Duell.