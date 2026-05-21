VfR Merzhausen steigt auf - was bedeutet das für den Verein?

Die Freude ist groß nach dem Spiel gegen den VfR Pfaffenweiler, als klar ist, dass der Aufstieg geschafft ist. – Foto: Wolfgang Weyers

Der VfR ist 2015 in die Bezirksliga aufgestiegen und hat dort zum ersten Mal über mehrere Jahre gespielt, nämlich sieben Jahre. Nachdem viele Spieler den Verein aus beruflichen Gründen verlassen mussten, stieg die Mannschaft 2022 in die Kreisliga A ab. Im ersten Jahr in der Kreisliga, also in der Saison 2022/23, wurden wir Zehnter. Danach ging es wieder bergauf: in der folgenden Saison Sechster, dann Dritter, zudem die beste Rückrundenmannschaft. Das Ziel, sich von Jahr zu Jahr zu verbessern, implizierte einen Platz 2 oder 1. Nun ist es Platz 1 geworden. Das freut uns sehr. Dass die Entscheidung so früh gefallen ist – fünf Spieltage vor Schluss im Spiel am letzten Sonntag gegen den VfR Pfaffenweiler – hat uns etwas überrascht. Dabei haben uns auch die Ergebnisse der anderen Mannschaften in die Karten gespielt. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.