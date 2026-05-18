VfR Merzhausen steht frühzeitig als erster Bezirksliga-Aufsteiger fest

Meister der Kreisliga A, Staffel II: Der VfR Merzhausen – Foto: Daniel Thoma

Der VfR Merzhausen kehrt nach vier Jahren in der Kreisliga A in die Fußball-Bezirksliga zurück. Nach einem 2:0 gegen den VfR Pfaffenweiler ist der Titel in der Staffel II vier Spieltage vor Rundenende fix.

Dabei profitierte der VfR Merzhausen auch von der Niederlage des SV Tunsel im Verfolgerduell gegen den PTSV Jahn Freiburg (2:4), durch den das Rennen um Platz zwei zwischen diesen beiden Teams nun wieder komplett offen ist. Auf dem Kunstrasenplatz in Merzhausen wehrte sich der VfR Pfaffenweiler nach Kräften, hielt das Spiel lange offen, war dann aber nach dem zweiten Gegentor geschlagen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.