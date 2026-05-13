VfR Merzhausen | Die Reise geht weiter…. von Tomas Tatomir · Heute, 21:35 Uhr · 0 Leser

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Cheftrainer Matthias Maier und Co-Trainer Lukas Engel haben ihre Zusage für die kommende Saison gegeben und setzen damit gemeinsam ein wichtiges Zeichen für Kontinuität und Entwicklung beim VfR Merzhausen.



Mit klaren Zielen, viel Leidenschaft und großem Engagement arbeiten beide Woche für Woche konzentriert mit der 1. Mannschaft daran, die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft zu stellen.