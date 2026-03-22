VfR meldet sich im Meisterschaftskampf zurück

Das Rennen um den Oberliga-Spitzenplatz ist wieder spannend geworden. Der VfR Mannheim löste die knifflige Aufgabe beim Regionalligaabsteiger 1. Göppinger SV, während Spitzenreiter VfR Aalen in seinem Heimspiel heute punktlos blieb.
Nach einigen nicht eingeplanten Punktverlusten in den letzten Spielen war den Rasenspielern in Göppingen ab dem Anpfiff anzumerken, dass sie sich für dieses Spiel etwas vorgenommen hatten. Bereits in der 3. Minute wurde es vor dem Göppinger Kasten gefährlich, als Torwart Piu aus kürzester Distanz gerade noch klären konnte. Im Gegenzug konnte ein Göppinger Angreifer im VfR-Strafraum kurz vor dem Einschuss gerade noch vom Ball getrennt werden.
Der VfR war von Beginn an hellwach und bestach durch schnörkellos vorgetragene Angriffe gegen das GSV-Tor. Alexander Esswein traf in der 10. Minute mit einem Distanzschuss den linken Torpfosten. In der 27. Minute lief Alexandru Paraschiv nach einem Fehlpass der Platzherren auf das GSV-Tor zu, schaffte es aber nicht, den Ball über die Linie zu drücken. In der 32. Minute gingen die Platzherren überraschend in Führung. Der VfR ging bei einer GSV-Ballstafette im Strafraum nicht energisch genug zu Werke. Luca Piljek kam auf zentraler Position zum Abschluss und gab Torwart Luca Pedretti keine Chance.
Der VfR zeigte sich unbeeindruckt und antwortete drei Minuten später, als Jannik Marx – ähnlich günstig postiert wie der Göppinger Torschütze – den Ausgleich erzielte. Kurz vor dem Pausenpfiff hatte Alexandru Paraschiv die Chance zur Führung, nachdem er von Tim Seifert mit einer schönen Hereingabe bedient wurde. Göppingens Torwart konnte jedoch parieren.
In der 2. Halbzeit blieb der VfR zunächst auf dem Gaspedal. In der 49. Minute wurde Pasqual Pander gekonnt auf die Reise Richtung GSV-Tor geschickt, umkurvte noch einen Abwehrspieler und vollstreckte ins lange Toreck zur VfR-Führung.
Göppingen erhöhte jetzt den Druck, fand zu teils ansehnlichem Kombinationsspiel und hatte mehrere Ausgleichschancen, so in der 53. Minute, als Torwart Luca Pedretti im letzten Moment noch eingreifen konnte. In dieser Spielphase ließen sich die Rasenspieler zu weit nach hinten zurückfallen und mussten folgerichtig leiden, da der GSV ein regelrechtes Powerplay aufzog. Mit etwas Glück und viel Geschick überstanden sie diese Druckphase und hatten sogar einige Konterchancen, z.B. in Minute 58, als Luca Stellwagen ein sehenswertes Solo über links gelang, sich am Ende aber an Torwart Piu festlief.
In der 70. Minute entschärfte Torwart Pedretti einen Freistoß aus gefährlicher Position nahe der Strafraumgrenze. Danach konnten sich die Rasenspieler schließlich befreien. In Minute 78 geriet eine Eckball-Abwehr des GSV zu kurz. Jannik Marx zog aus dem Hintergrund ab. Sein Schuss wurde von Luca Stellwagens Kopf entscheidend abgefälscht und landete im Tor der Göppinger. Die Gastgeber hatten nun ihr Pulver verschossen und die VfR-Abwehr ließ nicht mehr als zwei Fernschüsse zu, die am Tor vorbeiflogen (88.) bzw. von Torwart Pedretti entschärft wurden (89.)
In der nächsten Woche gibt der Meisterschaftskonkurrent VfR Aalen seine Visitenkarte im Rhein-Neckar-Stadion ab. Da Aalen heute keine Punkte gewann, könnte der VfR mit einem Sieg in diesem Spiel die Tabellenführung zurückerobern.
Man darf gespannt sein.