VfR meldet sich im Meisterschaftskampf zurück Oberliga Baden Württemberg +++ 3:1-Sieg in Göppingen von Homepage/VfR/red. · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Der VfR Mannheim (r.) hat sich am Samstag mit 3:1 in Göppingen durchgesetzt. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Das Rennen um den Oberliga-Spitzenplatz ist wieder spannend geworden. Der VfR Mannheim löste die knifflige Aufgabe beim Regionalligaabsteiger 1. Göppinger SV, während Spitzenreiter VfR Aalen in seinem Heimspiel heute punktlos blieb.

Nach einigen nicht eingeplanten Punktverlusten in den letzten Spielen war den Rasenspielern in Göppingen ab dem Anpfiff anzumerken, dass sie sich für dieses Spiel etwas vorgenommen hatten. Bereits in der 3. Minute wurde es vor dem Göppinger Kasten gefährlich, als Torwart Piu aus kürzester Distanz gerade noch klären konnte. Im Gegenzug konnte ein Göppinger Angreifer im VfR-Strafraum kurz vor dem Einschuss gerade noch vom Ball getrennt werden. Der VfR war von Beginn an hellwach und bestach durch schnörkellos vorgetragene Angriffe gegen das GSV-Tor. Alexander Esswein traf in der 10. Minute mit einem Distanzschuss den linken Torpfosten. In der 27. Minute lief Alexandru Paraschiv nach einem Fehlpass der Platzherren auf das GSV-Tor zu, schaffte es aber nicht, den Ball über die Linie zu drücken. In der 32. Minute gingen die Platzherren überraschend in Führung. Der VfR ging bei einer GSV-Ballstafette im Strafraum nicht energisch genug zu Werke. Luca Piljek kam auf zentraler Position zum Abschluss und gab Torwart Luca Pedretti keine Chance.

Der VfR zeigte sich unbeeindruckt und antwortete drei Minuten später, als Jannik Marx – ähnlich günstig postiert wie der Göppinger Torschütze – den Ausgleich erzielte. Kurz vor dem Pausenpfiff hatte Alexandru Paraschiv die Chance zur Führung, nachdem er von Tim Seifert mit einer schönen Hereingabe bedient wurde. Göppingens Torwart konnte jedoch parieren. In der 2. Halbzeit blieb der VfR zunächst auf dem Gaspedal. In der 49. Minute wurde Pasqual Pander gekonnt auf die Reise Richtung GSV-Tor geschickt, umkurvte noch einen Abwehrspieler und vollstreckte ins lange Toreck zur VfR-Führung.