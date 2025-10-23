VfR Mannheim will vorlegen, Abstiegskampf beim FSV Hollenbach

Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen empfängt die TSG Backnang im direkten Duell zweier Kellerteams. Die Gastgeber wollen nach zuletzt elf Punkten aus dreizehn Spielen den Anschluss ans Mittelfeld wahren, während Backnang mit einem Sieg einen wichtigen Schritt Richtung gesichertes Terrain machen könnte.
Der VfR Mannheim trifft als Tabellenzweiter auf den FC 08 Villingen. Nach zwei Saisonniederlagen wollen die Mannheimer im Heimspiel den Druck auf Spitzenreiter Aalen aufrechterhalten, während Villingen als Neuntplatzierter Stabilität sucht.
Sa., 25.10.2025, 14:00 Uhr
Der 1. Göppinger SV steht im Heimspiel gegen den 1. CfR Pforzheim unter Zugzwang. Die Gastgeber, mit nur neun Punkten auf Rang 17, benötigen dringend einen Erfolg, während Pforzheim als Tabellenfünfter seinen Platz in der Spitzengruppe festigen will.
Sa., 25.10.2025, 15:00 Uhr
Der FC Nöttingen empfängt den Tabellenletzten FC Denzlingen. Für Nöttingen bietet sich die Gelegenheit, nach zuletzt 20 Punkten weiter nach oben zu klettern, während Denzlingen nach nur einem Sieg aus dreizehn Partien auf ein Erfolgserlebnis hofft.
Sa., 25.10.2025, 15:30 Uhr
Der Karlsruher SC II empfängt den Aufsteiger TSV Singen. Die zweite Mannschaft des KSC will nach zuletzt sechs Unentschieden ihre Heimstärke nutzen, während Singen mit bislang nur dreizehn Punkten um jeden Zähler kämpfen muss.
Sa., 25.10.2025, 15:30 Uhr
Der FSV Hollenbach trifft auf den SSV Reutlingen. Beide Teams haben bislang 13 beziehungsweise 15 Punkte und bewegen sich in der unteren Tabellenhälfte, weshalb ein Sieg besonders im Abstiegskampf an Bedeutung gewinnt.
Sa., 25.10.2025, 15:30 Uhr
Spitzenreiter VfR Aalen bekommt es mit Aufsteiger Türkspor Neckarsulm zu tun. Die Aalener sind nach dreizehn Spielen ungeschlagen und wollen ihre beeindruckende Serie fortsetzen, während Türkspor auf eine Überraschung hofft.
So., 26.10.2025, 14:00 Uhr
Der 1. FC Normannia Gmünd empfängt den SV Oberachern. Gmünd will nach drei Siegen aus dreizehn Spielen im eigenen Stadion ein Zeichen setzen, während Oberachern mit einem Auswärtserfolg in die obere Tabellenhälfte vorstoßen könnte.