VfR Mannheim übernimmt nach Blitzstart die Tabellenführung

Zum Start in den 10. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg gab es neben einer Absage auch einen 2:1-Heimsieg des VfR Mannheim.
Das Spiel wurde abgesagt. Türkspor Neckarsulm teilt dazu mit: "Das für Freitagabend (26.09., 19:00 Uhr) angesetzte Auswärtsspiel beim FC Nöttingen muss witterungsbedingt leider abgesagt werden. Der Platz wurde nach den Regenfällen der letzten Tage von der Platzkommission als unbespielbar eingestuft."
Durch einen 2:1-Heimsieg setzte sich der VfR Mannheim seine Erfolgsserie fort. Volkan Rona (3.) und Raphael Akoto (13.) legten den frühen Grundstein. Dem FSV Hollenbach blieb nur noch der Anschlusstreffer durch Niklas Dörr (75.).
Denzlingen trifft auf Oberachern, das sich in der Tabellenmitte befindet. Denzlingen benötigt dringend einen Heimsieg, um den Anschluss an das Tabellenmittelfeld nicht zu verlieren.
Backnang empfängt Essingen, das mit 17 Punkten auf Rang vier steht. Essingen möchte mit einem Auswärtserfolg den Druck auf die Spitzenteams erhöhen, während Backnang auf heimische Stabilität setzt.
Das Duell verspricht intensive Zweikämpfe. Göppingen kämpft um wichtige Punkte, um aus dem Tabellenkeller herauszukommen, während Singen seine rote Laterne abgeben möchte.
Normannia Gmünd will den Anschluss ans Tabellenmittelfeld halten. Reutlingen versucht, mit einem Auswärtserfolg den Abstand zur Spitzengruppe zu verkleinern.
Ravensburg empfängt den Dritten Pforzheim. Pforzheim will die Verfolgerrolle bestätigen, während Ravensburg auf einen wichtigen Heimsieg setzt, um den Anschluss an die oberen Plätze zu wahren.
Spitzenreiter Aalen empfängt Karlsruhe II. Die Gastgeber wollen mit einem Heimsieg den Abstand zu Mannheim halten, während Karlsruhe II versucht, sich im Tabellenmittelfeld zu stabilisieren.
Bissingen trifft auf Villingen, das sich im unteren Mittelfeld befindet. Beide Teams sind auf Punkte angewiesen, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze oder die obere Tabellenhälfte zu halten.
