 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
– Foto: Pressefoto Eibner

VfR Mannheim übernimmt die Spitze – 1. Göppinger SV siegt im Derby

Oberliga Baden-Württemberg: Die Übersicht aller Partien des 4. Spieltags

Verlinkte Inhalte

OL Baden-Württemberg
Villingen
1. Göpp. SV
Karlsruhe II
Denzlingen

Mit einem Auswärtssieg in Nöttingen setzt sich der VfR Mannheim an die Tabellenspitze der Oberliga Baden-Württemberg. Auch der 1. Göppinger SV jubelte in einem intensiven Derby, während sich Denzlingen und die U23 des Karlsruher SC die Punkte teilten.

---

Heute, 18:30 Uhr
FC Denzlingen
FC DenzlingenDenzlingen
Karlsruher SC
Karlsruher SCKarlsruhe II
2
2
Abpfiff

Vor 310 Zuschauern in Denzlingen entwickelte sich eine packende Begegnung. Kurz vor der Pause brachte Matthis Eggert die Hausherren in der Nachspielzeit der ersten Hälfte in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Anes Vrazalica in der 56. Minute sogar auf 2:0. Doch der Karlsruher SC II zeigte Moral: Bekem Can Bicki verkürzte nur sechs Minuten später, und in der 66. Minute gelang Devin Sür der Ausgleichstreffer. Trotz Chancen auf beiden Seiten blieb es beim 2:2.

---

Heute, 18:30 Uhr
1. FC Normannia Gmünd
1. FC Normannia GmündNorm. Gmünd
1. Göppinger SV
1. Göppinger SV1. Göpp. SV
0
2

Im Stauferderby feierte der 1. Göppinger SV einen wichtigen Auswärtssieg. Vor 900 Zuschauern erzielte Luca Piljek in der 39. Minute die Führung. In der 60. Minute baute Antonio Babic den Vorsprung aus und machte den 2:0-Erfolg perfekt.

---

Heute, 19:00 Uhr
FC Nöttingen
FC NöttingenFC Nöttingen
VfR Mannheim
VfR MannheimVfR Mannheim
0
2
Abpfiff

Der VfR Mannheim zeigte beim FC Nöttingen eine starke Leistung und setzte gleich zu Beginn ein klares Zeichen. Bereits in der vierten Minute brachte Lennart Thum die Gäste in Führung. Alexander Esswein legte in der 16. Minute nach und sorgte für den 2:0-Endstand.

---

Morgen, 14:00 Uhr
1. CfR Pforzheim
1. CfR PforzheimPforzheim
FC 08 Villingen
FC 08 VillingenVillingen
14:00live

Der 1. CfR Pforzheim empfängt den FC 08 Villingen. Pforzheim liegt auf Rang 3 und hat mit nur einem Gegentor die geteilt beste Defensive der Liga. Villingen benötigt dringend Punkte, um die Abstiegszone zu verlassen.

---

Morgen, 14:30 Uhr
SV Oberachern
SV OberachernOberachern
SSV Reutlingen
SSV ReutlingenReutlingen
14:30

Der SV Oberachern trifft auf den SSV Reutlingen. Oberachern will seine Serie ausbauen und im oberen Drittel bleiben, Reutlingen strebt gegen einen stärkeren Gegner den ersten Saisonsieg an.

---

Morgen, 15:00 Uhr
TSG Backnang
TSG BacknangTSG Backnang
Türkischer SV Singen
Türkischer SV SingenTSV Singen
15:00live

Die TSG Backnang empfängt den Aufsteiger Türkischer SV Singen. Während Backnang im Mittelfeld steht, wartet Singen noch auf den ersten Punktgewinn und braucht dringend ein Erfolgserlebnis.

---

Morgen, 15:30 Uhr
FV Ravensburg
FV RavensburgFV Ravensb.
FSV Hollenbach
FSV HollenbachHollenbach
15:30

Rang 13 trifft auf Rang 12: FV Ravensburg empfängt den FSV Hollenbach. Beide Teams stehen nach drei Spielen bei nur einem Sieg und wollen sich in der Tabelle stabilisieren.

Wie wird dieses Spiel enden? Mache bei der WhatsApp-Umfrage von FuPa mit.

---

Morgen, 15:30 Uhr
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
FSV 08 Bietigheim-Bissingen08 Bissingen
VfR Aalen
VfR AalenVfR Aalen
15:30live

Der VfR Aalen reist zum FSV 08 Bietigheim-Bissingen. Die Gäste sind Spitzenreiter mit perfekter Bilanz, die Gastgeber stehen auf dem drittletzten Tabellenplatz und benötigen dringend Punkte im Kampf gegen den Abstieg.

---

Morgen, 17:00 Uhr
Türkspor Neckarsulm
Türkspor NeckarsulmTürk Neckars
TSV Essingen
TSV EssingenTSV Essingen
17:00

Türkspor Neckarsulm empfängt den TSV Essingen. Neckarsulm hat als Aufsteiger bislang eine starke Saison und will den Anschluss an die Spitzengruppe halten. Essingen kommt als Tabellenzweiter und will den Druck auf Spitzenreiter Aalen aufrechterhalten.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 022.8.2025, 21:11 Uhr
Timo BabicAutor