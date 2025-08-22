VfR Mannheim übernimmt die Spitze – 1. Göppinger SV siegt im Derby

Mit einem Auswärtssieg in Nöttingen setzt sich der VfR Mannheim an die Tabellenspitze der Oberliga Baden-Württemberg. Auch der 1. Göppinger SV jubelte in einem intensiven Derby, während sich Denzlingen und die U23 des Karlsruher SC die Punkte teilten.

Vor 310 Zuschauern in Denzlingen entwickelte sich eine packende Begegnung. Kurz vor der Pause brachte Matthis Eggert die Hausherren in der Nachspielzeit der ersten Hälfte in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Anes Vrazalica in der 56. Minute sogar auf 2:0. Doch der Karlsruher SC II zeigte Moral: Bekem Can Bicki verkürzte nur sechs Minuten später, und in der 66. Minute gelang Devin Sür der Ausgleichstreffer. Trotz Chancen auf beiden Seiten blieb es beim 2:2.

Im Stauferderby feierte der 1. Göppinger SV einen wichtigen Auswärtssieg. Vor 900 Zuschauern erzielte Luca Piljek in der 39. Minute die Führung. In der 60. Minute baute Antonio Babic den Vorsprung aus und machte den 2:0-Erfolg perfekt.

---

Der VfR Mannheim zeigte beim FC Nöttingen eine starke Leistung und setzte gleich zu Beginn ein klares Zeichen. Bereits in der vierten Minute brachte Lennart Thum die Gäste in Führung. Alexander Esswein legte in der 16. Minute nach und sorgte für den 2:0-Endstand. ---

Der 1. CfR Pforzheim empfängt den FC 08 Villingen. Pforzheim liegt auf Rang 3 und hat mit nur einem Gegentor die geteilt beste Defensive der Liga. Villingen benötigt dringend Punkte, um die Abstiegszone zu verlassen. ---

Morgen, 14:30 Uhr SV Oberachern Oberachern SSV Reutlingen Reutlingen 14:30 PUSH

Der SV Oberachern trifft auf den SSV Reutlingen. Oberachern will seine Serie ausbauen und im oberen Drittel bleiben, Reutlingen strebt gegen einen stärkeren Gegner den ersten Saisonsieg an. ---

Morgen, 15:00 Uhr TSG Backnang TSG Backnang Türkischer SV Singen TSV Singen 15:00 live PUSH

Die TSG Backnang empfängt den Aufsteiger Türkischer SV Singen. Während Backnang im Mittelfeld steht, wartet Singen noch auf den ersten Punktgewinn und braucht dringend ein Erfolgserlebnis. ---

Rang 13 trifft auf Rang 12: FV Ravensburg empfängt den FSV Hollenbach. Beide Teams stehen nach drei Spielen bei nur einem Sieg und wollen sich in der Tabelle stabilisieren. Wie wird dieses Spiel enden? Mache bei der WhatsApp-Umfrage von FuPa mit. ---

Der VfR Aalen reist zum FSV 08 Bietigheim-Bissingen. Die Gäste sind Spitzenreiter mit perfekter Bilanz, die Gastgeber stehen auf dem drittletzten Tabellenplatz und benötigen dringend Punkte im Kampf gegen den Abstieg. ---

Morgen, 17:00 Uhr Türkspor Neckarsulm Türk Neckars TSV Essingen TSV Essingen 17:00 PUSH

Türkspor Neckarsulm empfängt den TSV Essingen. Neckarsulm hat als Aufsteiger bislang eine starke Saison und will den Anschluss an die Spitzengruppe halten. Essingen kommt als Tabellenzweiter und will den Druck auf Spitzenreiter Aalen aufrechterhalten.