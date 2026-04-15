VfR Mannheim stolpert in Ravensburg und verliert den Anschluss

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Der FV Ravensburg hat sich mit dem 1:1 auf 43 Punkte verbessert und behauptet damit Rang sechs. Die Mannschaft bleibt in Schlagdistanz zur erweiterten Spitzengruppe und bestätigt mit diesem Ergebnis ihre stabile Saison. Gegen den Tabellenzweiten zeigte Ravensburg, dass es auch gegen eines der stärksten Teams der Liga bestehen kann. Das Remis unterstreicht die Wettbewerbsfähigkeit eines Teams, das sich im gesicherten oberen Bereich festgesetzt hat.

Für den VfR Mannheim ist dieses 1:1 ein kleiner, aber bedeutender Schritt im Rennen um die Spitzenplätze. Mit nun 56 Punkten bleibt Mannheim Zweiter und hält den Abstand auf Verfolger TSV Essingen bei sieben Zählern. Der Rückstand auf Spitzenreiter VfR Aalen beträgt weiter acht Punkte, bei allerdings einem Spiel weniger für Aalen. Mannheim wahrt damit seine starke Ausgangslage – auch wenn ein Auswärtssieg in Ravensburg die Spannung an der Spitze noch einmal deutlich erhöht hätte.