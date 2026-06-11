VfR Mannheim steigt auf: Drei Ex-Wormaten in Feierlaune

Rund drei Jahre später schließt sich für Marx in Pirmasens also der Kreis. Gerne wäre er im Sommer 2024 bei der Wormatia geblieben, doch die damaligen Wormser Verantwortlichen um den Sportlichen Leiter Aydin Ay senkten den Daumen. Der zentrale Mittelfeldspieler wechselte enttäuscht nach Mannheim, wurde auch dort ein Leader und absolvierte auch in dieser Saison 35 Spiele (2 Tore) für den VfR als Stammspieler. Auch Linksfuß Umut Sentürk war bei den Mannheimern gesetzt (29/2), Luca Pedretti eine wertvolle Nummer zwei (4 Spiele).

FKP bleibt Oberligist

Am Donnerstagvormittag hob der Mannheimer Party-Tross bereits ab in Richtung Mallorca. Nach der Rückkehr stehen Marx und Co. die Vorbereitungen für Liga vier bevor. Der FK Pirmasens bleibt in der Oberliga - und damit auch in der kommenden Spielzeit einer der Ligakontrahenten von VfR Wormatia Worms und dem TSV Gau-Odernheim.