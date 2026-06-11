VfR Mannheim steigt auf: Drei Ex-Wormaten in Feierlaune

Pirmasens/Mannheim. Der Losentscheid blieb aus, der VfR Mannheim ließ gar nicht erst Spannung aufkommen. Mit einem 1:0-Sieg beim Oberliga Rheinland-Pfalz-Saar-Vertreter FK Pirmasens sicherte sich der baden-württembergische Vertreter in der Regionalliga-Aufstiegsrunde vor dem FC Eddersheim (3 Punkte) und dem FKP (0) den Sprung in Liga vier.
Nur bei einem 4:1-Sieg der Pirmasenser hätte das Los entscheiden müssen – davon waren die Gastgeber jedoch weit entfernt. In der Anfangsphase verschoss Luka Dimitrijevic für den FKP zwar einen Strafstoß, anschließend entwickelten die Hausherren jedoch zu wenig Durchschlagskraft. Der Treffer von VfR-Joker Tim Seifert entschied die Aufstiegsfrage endgültig (51.).
Und so feierten mit den ehemaligen Wormatia-Leistungsträgern Jannik Marx, Umut Sentürk und Luca Pedretti (wechselt im Sommer zurück in die Nibelungenstadt) auch drei in Worms bestens bekannte Spieler auf der Pirmasenser Husterhöhe ausgiebig. Ausgerechnet dort, wo Marx und Pedretti (Sentürk kam erst danach zur Wormatia) mit den Wormsern eine der bittersten jüngsten Vereins-Pleiten erlebten, als sie mit den Wormsern im Juni 2023 das Verbandspokalfinale gegen Schott Mainz 6:7 nach Elfmeterschießen verloren (Marx vergab damals vom Punkt).
Rund drei Jahre später schließt sich für Marx in Pirmasens also der Kreis. Gerne wäre er im Sommer 2024 bei der Wormatia geblieben, doch die damaligen Wormser Verantwortlichen um den Sportlichen Leiter Aydin Ay senkten den Daumen. Der zentrale Mittelfeldspieler wechselte enttäuscht nach Mannheim, wurde auch dort ein Leader und absolvierte auch in dieser Saison 35 Spiele (2 Tore) für den VfR als Stammspieler. Auch Linksfuß Umut Sentürk war bei den Mannheimern gesetzt (29/2), Luca Pedretti eine wertvolle Nummer zwei (4 Spiele).
Am Donnerstagvormittag hob der Mannheimer Party-Tross bereits ab in Richtung Mallorca. Nach der Rückkehr stehen Marx und Co. die Vorbereitungen für Liga vier bevor. Der FK Pirmasens bleibt in der Oberliga - und damit auch in der kommenden Spielzeit einer der Ligakontrahenten von VfR Wormatia Worms und dem TSV Gau-Odernheim.