VfR Mannheim: Rückkehr des vergessenen Meisters

Mannheim. Wer die Sportstadt Mannheim im Kopf hat, denkt in erster Linie an die Eishockey-Cracks der Adler, die Bundesliga-Handballer der Rhein-Neckar Löwen oder den Fußball-Drittligisten SV Waldhof. Im Schatten dieses Trios schickt sich nun jedoch ein fast schon in Vergessenheit geratener Traditionsverein an, auf die überregionale Bühne zurückzukehren: der 1896 gegründete Mannheimer Verein für Rasenspiele – kurz VfR. Gemeinsam mit dem früheren Zweitligisten VfR Aalen (42 Punkte) marschiert die Elf von Trainer Marcel Abele (38 Punkten) derzeit durch die fünftklassige Oberliga.

„Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam den nächsten Schritt gehen können – mit Fokus, Kontinuität und dem festen Ziel, ganz oben mitzuspielen“, ließ Präsident Boris Scheuermann die Mitglieder vor dem Start in die aktuelle Spielzeit wissen. „Natürlich wollen wir aufsteigen“, redet auch Abele nach Platz drei im Vorjahr nicht lange um den heißen Brei herum.

Die neuen Ambitionen sind eng verbunden mit den Namen Ali Ibrahimaj, Hakan Atik und Marcel Abele. Sportvorstand und Ex-Profi Ibrahimaj fungiert mit seinem Unternehmen obendrein als Hauptsponsor, Sportdirektor Atik kümmert sich um die Kaderplanung, sprang nach dem Wiederaufstieg in die Oberliga 2023 aber auch als Interimstrainer ein.

Die Chancen stehen gut – selbst als Vizemeister über den „Umweg“ der Relegation. Denn im Vergleich zu den anderen Oberligen gilt die baden-württembergische als ausgesprochen leistungsstark, auch 2025 stellte Baden-Württemberg mit Meister SG Sonnenhof Großaspach und Vize TSG Balingen zwei Aufsteiger. Doch Abele betont: „Unser Ziel ist es, als Meister direkt hochzugehen.“

Mischung aus Ex-Profis und Talenten im Kader

Unter anderem lotste man Ex-Profi Alexander Esswein (unter anderem VfL Wolfsburg, 1. FC Nürnberg, FC Augsburg oder Hertha BSC), zahlreiche talentierte Spieler aus den Nachwuchsleistungszentren der benachbarten Proficlubs sowie mehrere Akteure mit Dritt- und Viertliga-Erfahrung zum VfR – darunter auch Lennart Thum vom TSV Schott Mainz.

Angeleitet wird das für Oberliga-Verhältnisse stark besetzte Ensemble seit Sommer 2024 vom gebürtigen Mannheimer Abele. Der 38 Jahre alte Betriebswirt kommt selbst auf knapp 200 Spiele in der Regionalliga (KSC II, Sportfreunde Siegen oder SpVgg Neckarelz) und war zuvor (2022 bis 2024) bei der TSG 1862/09 Weinheim tätig gewesen. Die TSG hatte er aus den Niederungen der Verbandsliga bis zur Vizemeisterschaft geführt.

„Trotz seines jungen Alters bringt er eine bemerkenswerte Reife und Besonnenheit mit, die sowohl auf als auch neben dem Platz spürbar ist. Er verbindet Fachwissen und Empathie auf ideale Weise und schafft es, die Mannschaft und jeden einzelnen Spieler kontinuierlich weiterzuentwickeln“, lobte Hakan Atik den Übungsleiter, als Abele seinen Vertrag nach nur wenigen Monaten vorzeitig bis 2027 verlängerte.

Durchaus beachtlich für den Club, bei dem die Trainer in der Vergangenheit nur selten eine ganze Saison durchgehalten haben – vor allem, weil Anspruch und Wirklichkeit weit auseinanderklafften.

1974 zählte der VfR zwar zu den Gründungsmitgliedern der neuen Zweiten Bundesliga, stieg 1975 aber sofort in die Drittklassigkeit ab. Bis 2002 blieben die Rasenspieler dann ununterbrochen drittklassig, finanzielle Schwierigkeiten führten aber zum Niedergang. Eine Fusion mit dem SV Waldhof zum „SV Mannheim“ scheiterte 2002 lediglich an dem aus Waldhöfer Sicht fehlenden „W“ im Namen der neuen Spielbetriebsgemeinschaft. Der VfR hatte seinerseits bereits die Regionalliga-Lizenz abgegeben und fand sich plötzlich in der Kreisliga wieder. Zwar kehrte der weiter eigenständige VfR schon nach zwei Jahren in die Oberliga zurück, etablieren konnte er sich dort jedoch bis 2023 nicht mehr.

Deutlich besser lief es in den 1940er und 50er Jahren: Die Rasenspieler zählten nach dem Zweiten Weltkrieg zu den Spitzenteams des deutschen Fußballs. Nur wenige Wochen nach der Gründung der Bundesrepublik gewann die Elf von Trainer Hans „Bumbes“ Schmidt in Stuttgart durch ein 3:2 nach Verlängerung gegen Borussia Dortmund am 10. Juli 1949 als erster Verein überhaupt die Meisterschale des Deutschen Fußball-Bundes.

Mit fünf „Kanadiern“ zur deutschen Meisterschaft

Am Folgetag pilgerten 300.000 Menschen auf die Straßen, um dem Meister zuzujubeln. Maßgeblichen Anteil am Erfolg hatten Torhüter Hermann Jöckel, Philipp Henninger, Ernst Langlotz, Jakob Müller und Rudolf de la Vigne, die während des Krieges im selben kanadischen Kriegsgefangenenlager interniert waren – und in Mannheim deshalb die „fünf Kanadier“ genannt wurden.

Doch zurück in die Gegenwart: Einen großen Anteil am sportlichen Erfolg schreibt Trainer Marcel Abele der starken Defensive (acht Gegentore) um Abwehrchef Christian Kuhn zu. Beide spielten einst gemeinsam beim VfB Gartenstadt, schon in Weinheim hatte dann Trainer Abele den früheren Mitspieler unter seinen Fittichen. Auch die Offensive mit 33 Toren aus 15 Spielen kann sich sehen lassen.

Der Blick geht beim Traditionsverein jedoch weit über das Sportliche hinaus. „Wichtig ist es, den gesamten Verein auf breitere Beine zu stellen, das Ganze muss noch nachhaltiger werden“, betont Abele. „In der Vergangenheit war hier vieles doch sehr rückläufig, etliche Strukturen müssen erst wieder aufgebaut und entwickelt werden. Das geht aber nicht von heute auf morgen, vielmehr muss ein Schritt auf den nächsten folgen.“ Und so hält er sich mit perspektivischen Zielen für seine Mannschaft über die laufende Saison hinaus ganz bewusst zurück.

Es ist aber kein Geheimnis, dass man sich rund ums altehrwürdige Rhein-Neckar-Stadion nichts sehnlicher wünscht als ein Wiederaufleben der Lokalderbys mit dem SV Waldhof – bestenfalls im Ligabetrieb. 2024 und 2025 trafen beide Teams zumindest in der Sommervorbereitung in Testspielen aufeinander, der VfR zog sich dabei durchaus achtbar aus der Affäre (2:5 und 2:2).

Offen erklärtes Ziel des Vereins, so Abele, ist es hingegen, den eigenen Nachwuchs immer näher an die erste Mannschaft heranzuführen. Neben der Oberliga-Mannschaft wird entsprechend auch der Unterbau massiv gefördert. Mit der U23 (aktuell Tabellenzweiter der Landesliga) soll möglichst schnell der Aufstieg in die Verbandsliga gelingen, „auch die U19, die derzeit auf Platz eins in der Verbandsliga steht, muss eigentlich noch eine Klasse nach oben“, weiß Abele.

Auch der eigene Nachwuchs wird gefördert

Denn „natürlich“ sei es ihm lieber, einen Spieler aus der eigenen Kaderschmiede hochzuziehen, „als beispielsweise einen Jungen aus der U19 von Hoffenheim zu holen“, sagt Abele. So hat er auch den einen oder anderen Youngster durchaus auf dem Zettel, in der Vorbereitung auf die Rückrunde sollen sie in die Oberliga-Mannschaft reinschnuppern. „Wenn sich dabei einer aufdrängt, kriegt er natürlich auch seine Chance“, sagt der Übungsleiter. Zugleich räumt er aber auch ein: „Am Ende ist es eine Frage der Qualität. Aktuell ist der Abstand doch noch recht groß.“ Die Jahre in der sprichwörtlichen Versenkung haben hier ebenfalls Spuren hinterlassen.

Und doch ist der VfR auch in Sachen Nachwuchs auf einem guten Weg: Mit knapp 1.000 Kindern und Jugendlichen weist der Verein eine der größten Jugendabteilungen aller Fußballvereine in der Rhein-Neckar-Region auf, bereits vor acht Jahren wurde unweit der beiden großen Mannheimer Stadien ein Nachwuchszentrum mit zwei Kunstrasenfeldern errichtet. Das Wichtigste aber: Neben der U19 spielt auch die U15 in der Verbandsliga eine gute Rolle – der dritthöchsten Spielklasse im Jugendbereich. Die B-Junioren peilen nach dem Landesliga-Aufstieg im Vorjahr den Durchmarsch in die Verbandsliga an.





