VfR Mannheim mit Schützenfest, SSV Reutlingen überrascht gegen Vierten

Der 17. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg brachte klare Kanten im Titelrennen, einen Ausrutscher im Tabellenmittelfeld und ein deftiges Ausrufezeichen des ärgsten Verfolgers. Während der VfR Mannheim mit sieben Treffern an Aalen dranbleibt, feierten Reutlingen und Neckarsulm wichtige Heimsiege – und in Denzlingen entschied eine bittere Schlussphase.
---
Der FC Nöttingen hat ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Schon nach zwei Minuten brachte Egemen Sarikaya seine Mannschaft in Führung und sorgte damit für einen perfekten Start. In der 37. Minute erhöhte Stefan Zimmermann auf 2:0. Kurz nach dem Seitenwechsel beseitigte Jannis Rabold mit dem 3:0 in der 52. Minute die letzten Zweifel am Ausgang des Spiels. Nöttingen feierte einen klaren Heimsieg.
---
Vor 1095 Zuschauern setzte sich der FC 08 Villingen im südbadischen Duell knapp mit 2:1 gegen den Türkischen SV Singen durch. Der FC 08 übernahm von Beginn an die Initiative und belohnte sich in der 34. Minute, als Gabriel Cristilli zur Führung traf. Nur fünf Minuten später legte Christian Derflinger mit dem 2:0 nach – eine komfortable Halbzeitführung schien greifbar. Doch die Gäste gaben sich nicht geschlagen: Dominik Emminger brachte Singen in der 43. Minute mit dem Anschlusstreffer wieder ins Spiel. Nach dem Seitenwechsel wahrte Villingen den knappen Vorsprung.
---
---
---
---
---
---
---
