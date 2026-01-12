VfR Limburg gewinnt Turnier des RSV Büblingshausen

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Wetzlar. Zwei Tage Hallenfußball, volle Spielpläne und intensive Endspiele: Der „Dr. Alwin Sauer-Cup 2026“ des RSV Büblingshausen hat sich in seiner zweiten Auflage nach der Wiedereinführung als gelungenes Hallenevent präsentiert. In der Sporthalle Münchholzhausen verfolgten an beiden Turniertagen jeweils rund 200 Zuschauer die Wettbewerbe der Senioren.