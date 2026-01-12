 2026-01-09T09:36:09.492Z

Halle
Der VfR Limburg gewinnt beim „Dr. Alwin Sauer-Cup 2026“ des RSV Büblingshausen. © Isabel Althof
VfR Limburg gewinnt Turnier des RSV Büblingshausen

Teaser HALLE: +++ Beim „Dr. Alwin Sauer-Cup 2026“ des RSV Büblingshausen haben der SC Waldgirmes III und der VfR Limburg die Pokale mit nach Hause genommen. Das sind die Ergebnisse +++

Wetzlar. Zwei Tage Hallenfußball, volle Spielpläne und intensive Endspiele: Der „Dr. Alwin Sauer-Cup 2026“ des RSV Büblingshausen hat sich in seiner zweiten Auflage nach der Wiedereinführung als gelungenes Hallenevent präsentiert. In der Sporthalle Münchholzhausen verfolgten an beiden Turniertagen jeweils rund 200 Zuschauer die Wettbewerbe der Senioren.

