VfR Krefeld: Trainer und Mannschaft wechseln zum BV Union

"Wir wollen uns wieder sportlich einen Namen machen", beteuerte Vassilakos gegenüber FuPa Niederrhein. Nach dem Schlussstrich beim VfR erhielten er und seine Mannschaft eine Vielzahl an Mutmachern und Zusprüchen von den Vereinen aus der Region. "Uns wurden von mehreren Vereinen unter anderem Plätze zum Trainieren und Zukunftsperspektiven in verschiedenen Formen angeboten – ob für mich als Trainer und/oder als geschlossene Einheit – darunter war dann auch der BV Union dabei. Für diese Resonanz der Vereine können wir uns gar nicht oft genug bedanken."

Danach ging alles dann doch recht schnell. Die erste Damenmannschaft des BV erklärte sich bereit, den Platz bei ihren Einheiten mit Vassilakos und seinem Team zu teilen, was natürlich auch den kommunikativen Draht für die Pläne zur neuen Saison vereinfachte: "Die finalen Gespräche, sei es mit den Jungs oder dem Verein BV Union, verliefen weiterhin sehr gut, sodass wir uns zur neuen Saison auf eine gemeinsame Zusammenarbeit einigen konnten."

Abgesehen von zwei bis drei Ausnahmen geht also die ehemalige Erste des VfR zum BV Union, der aktuell Platz fünf in der B-Liga, Gruppe 2, belegt. Rein sportlich ist dabei natürlich nicht zu vernachlässigen, dass auch der VfR bis zum Rückzug eine mehr als ordentliche Rolle in der Parallelgruppe spielte.

Vassilakos möchte mit seiner zusammengestellten Truppe zunächst erstmal eine "gute Rolle" spielen, die schlussendliche Kaderplanung steht aber noch bevor. Dann wird sich wohl auch herausstellen, ob die Mannschaft nach dem unrühmlichen Ende beim VfR sportlich an neuer Wirkungsstätten neu aufblühen kann.