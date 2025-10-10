VfR Krefeld-Fischeln vor richtungsweisender Partie

Bereits am Freitagabend macht sich der TSV Bockum in der Bezirksliga, Gruppe 3, auf den Weg zum OSV Meerbusch. Die Meerbuscher warenam vergangenen Wochenende von den Aufstiegsaspiranten das einzige Team, dass keine Federn lassen musste. Dies macht die Sache für die Mannen von Trainer Tino Reucher natürlich nicht leichter. In diesem Zusammenhang davon zu sprechen, dass der TSV am Krähenacker nur als Außenseiter antreten wird, scheint daher geschmeichelt.

Das Top-Spiel des Tabellenzweiten gegen den Ligaprimus steigt unterdessen am Samstagabend ab 19 Uhr in Odenkirchen, wenn die dortige Spielvereinigung die Tura aus Brüggen empfängt. Oben dran bleiben um jeden Preis heißt es derweil für die Wickrather, die bei Union Nettetal II antreten müssen. Die allerdings müssen die zuletzt vom Platz geflogenen Luca Adrians und Routinier Lazaros Iliadis ersetzen.

Was für die Wickrather gilt, gilt um so mehr für die Neuwerker, zumal ihnen ja noch die Punkte aus dem abgebrochenen Spiel in Tönisberg winken. Sie sind beim CSV Marathon Krefeld zu Gast, der den gelb-rot-gesperrten Harun Aydin ersetzen muss. Dafür steht aber Abwehrroutinier Burak Akarca wieder zur Verfügung, der am vergangenen Sonntag aus beruflichen Gründen fehlte. Abzuwarten bleibt beim CSV, was mit Sebastian Peschel ist. Für ihn könnte Dario Krezic eine Alternative sein.

Michaelis fehlt für St. Tönis

Mit dem SV Mönchengladbach 10, 1. FC Viersen, Türkiyemspor Mönchengladbach und dem 1. FC Mönchengladbach haben es der SV Thomasstadt Kempen, SSV Grefrath, der SC St. Tönis II und VfL Tönisberg mit Kontrahenten zu tun, die alle aus den tiefen Niederungen der Tabelle kommen. Von der Papierform her also Aufgaben, die zu schaffen sein müssten. Die St. Töniser müssen allerdings ohne den gesperrten Connor Michaelis auskommen. Dafür hat Leonard Stiels seine Sperre abgesessen.

Wohin führt der Weg des VfR Fischeln? Das vergangene Remis in Neuwerk war passabel – mehr aber auch nicht. Nun kommt im Duell der Vorjahresabsteiger die DJK Fortuna Dilkrath in den Willi-Schlösser-Sportpark, die sich eine Klasse tiefer bisher gut behauptet hat. Vor allen Dingen ihr Goalgetter Moritz Münten hat zu alter Gefährlichkeit zurück gefunden. Für die Fischelner, die unbedingt einen Dreier benötigen, um sich weiter nach vorne zu orientieren, kommt es zur Unzeit, dass sich mit Keeper Leon Buschen, Florian Leisten und Niklas Geraets drei Stammkräfte in den Urlaub verabschiedet haben. Für Buschen wird wahrscheinlich der junge Strahinja Prodanovic, der noch zum jüngeren Jahrgang bei den A-Junioren gehört, im Kasten stehen.