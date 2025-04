VfR Krefeld-Fischeln tritt auf der Stelle – Scheller wohl neuer Coach

Der VfR Fischeln tritt in der Landesliga 1 auf der Stelle. Im Heimspiel gegen den SC Velbert reichte es nach einer durchaus befriedigenden Vorstellung nur zu einem 1:1 (1:1), was nach Lage der Dinge und den Resultaten auf den anderen Plätzen zu wenig sein könnte. Durchaus befriedigend deshalb, weil neben Jannick Geraets und Andoni Sanchez Valverde Erice auch Kapitän Lars Marcel Werth-Jelitto weiter ausfiel. Gründonnerstag geht es zum SC Kapellen/Erft.

In einer Auseinandersetzung ohne viele Torchancen legte Niklas Geraets aus Nahdistanz früh vor – nach einer Ziemes-Ecke hatte Patrick Pasthy per Kopf glänzend aufgelegt. Die danach zweimal gut in den VfR-Raum gekommenen Velberter glichen, ebenfalls im Anschluss an eine Ecke, durch Mert Celik per Kopf aus (38.).

Als Nachfolger von Josef Cerfi als Trainer ist derweil der Brüggener Jakob Scheller im Gespräch. Er war auch bei der Partie an der Kölner Straße anwesend. Der 35-Jährige spielte viele Jahre für die Brüggener TuRa und war danach am Vennberg sechs Jahre als Trainer in Amt und Würden. Vergangenen Sommer wechselte er als Co zum Oberligisten Union Nettetal, packte aber schnell wieder die Koffer und heuerte in Odenkirchen an. Dort war seine Bilanz aber arg negativ und noch vor Weihnachten wurde ihm der Stuhl vor die Tür gesetzt.