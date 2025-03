VfR Krefeld-Fischeln rutscht immer tiefer in die Krise

Die turbulente Woche mit dem für den Sommer angekündigten Rücktritt von Trainer Ronny Kockel scheint nicht so ganz spurlos an der Mannschaft des VfR Fischeln vorübergegangen zu sein. Dies jedenfalls war der Eindruck beim Auswärtsspiel der Landesliga 1 beim SSV Bergisch Born, das mit 1:3 (1:1) verloren ging.

Unverändert im Tabellenkeller

Gut für die Grün-Weißen, dass sich die Konkurrenz im Tabellenkeller auch nicht mit Ruhm bekleckerte. So gilt nun die volle Konzentration der Partie am kommenden Sonntag gegen den Cronenberger SC, der noch einen Zähler weniger auf der Habenseite hat. Danach allerdings kommt es knüppeldick: erst geht es zum FC Kosova Düsseldorf und danach kommt die Holzheimer SG an die Kölner Straße.