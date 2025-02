VfR Krefeld-Fischeln chancenlos gegen den DV Solingen

Nach sieben Zählern aus den vergangenen drei Spielen – übergreifend mit der letzten Partie in 2024 – ist der VfR Fischeln in der Landesliga, Gruppe 1 jäh auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden. Im Heimspiel gegen den im vorderen Mittelfeld platzierten DV Solingen war das Team von Trainer Ronny Kockel, der vor diesem Kontrahenten hinreichend gewarnt hatte, chancenlos und verlor auch in der Höhe verdient mit 0:4 (0:2).,