VfR-Kapitän Kamil Kwiaton geht Groß-Gerauer Verbandsligisten feiern klare Auswärtssiege bei Absteigern. +++ Bei RW Walldorf II herrschte aber dennoch Handyverbot während des Spiels +++ Beim VfR geht der Kapitän von Bord. von Dirk Winter · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

Kamil Kwiaton (vorne hier in einem früheren Spiel) verlässt nach sieben Jahren den VfR Groß-Gerau. Foto: Uwe Krämer

LANGSTADT/NEU-ANSPACH. Klare Siege bei längst als Absteiger feststehenden Verbandsligisten landeten die Fußballer des SV Rot-Weiß Walldorf II und des VfR Groß-Gerau beim Saisonfinale.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Heute, 15:15 Uhr SG Langstadt/Babenhausen SG Langstadt/Babenhausen SV Rot-Weiß Walldorf RW Walldorf II 0 3 Abpfiff Ein Handyverbot verhängten Interimscoach Süleyman Karaduman und sein Co-Trainer Fabian Lack. Ihre Walldorfer U23-Fußballer sollten bloß nicht wissen, wie es dem RWW-Verfolger FC Langen in Unter-Flockenbach ergeht. Frei von solchen äußeren Einflüssen sollten die Rot-Weißen aufspielen. Nichts sollte die Rot-Weißen davon ablenken, den einen im Abstiegskampf noch fehlenden Punkt zu erzwingen. Erst zehn Minuten vor Schluss, als der 5:1-Sieg von Meister Unter-Flockenbach schon feststand, informierte das RWW-Trainerduo die Ihren.

Sehr kontrolliert spielende Walldorfer ließen fast keine SG-Chancen zu. „Wir haben sehr kompakt gestanden“, lobt Karaduman. Auf dem Weg nach vorn schlugen die Gäste nach 25 Minuten erstmals zu, da Saran Ram Kumar diagonal über den Platz dribbelte, auch Torhüter Luca Bieber umlief und den Ball ins leere Tor schob. Auch die beiden weiteren Treffer schoss Kumar. Als weitere Neuzugänge für die U23 bekanntgegeben hat der SV Rot-Weiß Konstantinos Dimitrakopoulos (Rosenhöhe Offenbach), Bartol Josipovic (TS Ober-Roden), Rrezonar Lanaj (SV St. Stephan) und Imrane El Makrini (RW Frankfurt).