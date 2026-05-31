VfR-Kapitän Kamil Kwiaton geht

LANGSTADT/NEU-ANSPACH. Klare Siege bei längst als Absteiger feststehenden Verbandsligisten landeten die Fußballer des SV Rot-Weiß Walldorf II und des VfR Groß-Gerau beim Saisonfinale.
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Ein Handyverbot verhängten Interimscoach Süleyman Karaduman und sein Co-Trainer Fabian Lack. Ihre Walldorfer U23-Fußballer sollten bloß nicht wissen, wie es dem RWW-Verfolger FC Langen in Unter-Flockenbach ergeht. Frei von solchen äußeren Einflüssen sollten die Rot-Weißen aufspielen. Nichts sollte die Rot-Weißen davon ablenken, den einen im Abstiegskampf noch fehlenden Punkt zu erzwingen. Erst zehn Minuten vor Schluss, als der 5:1-Sieg von Meister Unter-Flockenbach schon feststand, informierte das RWW-Trainerduo die Ihren.
Sehr kontrolliert spielende Walldorfer ließen fast keine SG-Chancen zu. „Wir haben sehr kompakt gestanden“, lobt Karaduman. Auf dem Weg nach vorn schlugen die Gäste nach 25 Minuten erstmals zu, da Saran Ram Kumar diagonal über den Platz dribbelte, auch Torhüter Luca Bieber umlief und den Ball ins leere Tor schob. Auch die beiden weiteren Treffer schoss Kumar. Als weitere Neuzugänge für die U23 bekanntgegeben hat der SV Rot-Weiß Konstantinos Dimitrakopoulos (Rosenhöhe Offenbach), Bartol Josipovic (TS Ober-Roden), Rrezonar Lanaj (SV St. Stephan) und Imrane El Makrini (RW Frankfurt).
Ein guter Abschluss mit 51 Punkten und dem sechsten Tabellenplatz: Diese Bilanz zog VfR-Sportchef Driton Kameraj nach einem einseitigen Spiel zum Saisonfinale. Ein letztes Mal führte Kamil Kwiaton die Mannschaft als Kapitän an. Der 38 Jahre alte Mittelfeldspieler verlässt den VfR nach sieben Jahren. „Das war schon emotional, aber auch sehr schön, ihn mit dem Sieg zu verabschieden“, so Kameraj. Auch Dominik Schröter, der sechs Jahre das grün-weiße Trikot trug, und weitere Abgänge wirkten noch einmal mit. Der Sieg geriet nie in Gefahr. „Wir haben wirklich auf ein Tor gespielt und waren in allen Belangen überlegen“, berichtet Kameraj. Der VfR kam zu einer Fülle an Torchancen.