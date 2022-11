VfR-Juniorinnen verspielen 3:1-Vorsprung Das Team wartet in der Fußball-Regionalliga nach dem 3:5 gegen Gütersloh weiter auf den zweiten Sieg.

Die B-Juniorinnen des VfR Warbeyen sind in der Fußball-Regionalliga beim 3:5 (2:1) gegen den FSV Gütersloh trotz einer engagierten Leistung ein weiteres Mal leer ausgegangen. Es war bereits die sechste Niederlage im siebten Spiel für den Neuling. Vor heimischer Kulisse war der VfR mit 2:0 und mit 3:1 in Führung gegangen, doch es reichte nicht zu wichtigen Punkten im Abstiegskampf.

Nach 15 Minuten traf Kimberley Götte für den VfR Warbeyen zum 1:0. Nur 180 Sekunden später baute Samantha Kurz die Führung aus. In der 29. Minute verkürzte Antonia Schön für Gütersloh „Wir haben losgelegt wie die Feuerwehr und hätten zur Halbzeit 3:1 oder 4:1 führen müssen“, sagte VfR-Trainer Niklas Seeger, der sich zur Pause noch sicher war, dass sein Team die Partie würde gewinnen können. In diesem Eindruck dürfte er sich kurz nach Wiederanpfiff bestätigt gefühlt haben. Kurz (47.) verwandelte einen Handelfmeter zum 3:1.

Eine halbe Stunde später sah die Gemütslage im Lager des VfR Warbeyen nach Gütersloher Toren durch Lucy Wisniewski (51.), Emma Bittner (62.) und Taara Golparvari (74., 76.) hingegen vollkommen anders aus. „Bei drei von fünf Gegentoren haben wir einfach schwach verteidigt. Da fehlt uns ein bisschen die Reife. Wenn wir allerdings an die Leistung anknüpfen, die wir zwischenzeitlich gezeigt haben, können wir auch in dieser Liga weitere Punkte holen“, so der Übungsleiter.

VfR Warbeyen: Schoofs – Jaspers (72. Pavlovic), Herentrey, Borutta, Kempkes (46. van Gemert) – Götte, Kanders, von Kalben (70. Farah), Al Zriekat – Hetzel (46. Flohr), Kurz.