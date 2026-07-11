VfR ist heiß auf die Lilien

Fehlheim (fran/net/ü). Am Samstag weht in Fehlheim Bundesligaluft. Verbandsliga-Aufsteiger VfR empfängt in einem Testspiel den Zweitligisten SV Darmstadt 98, und bei den „Rasenspielern“ hofft man bei diesem besonderen Spiel, dass zahlreiche Zuschauer den Weg in den Sportpark finden. Gut 600 Karten wurden bereits im Vorverkauf an den Fan gebracht, die Fehlheimer würden sich am Ende gerne über eine vierstellige Kulisse freuen.
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„Für meine Mannschaft ist das kein Spiel wie jedes andere und die Fans aus der Region haben die Chance, ein Team aus der Zweiten Bundesliga hautnah zu erleben. Das Wetter spielt wohl auch mit, sodass beste Voraussetzungen für ein ganz besonderes Erlebnis geschaffen sind“, blickt Fehlheims Trainer Sebastian Lindner mit Vorfreude auf die Begegnung, die um 15 Uhr angepfiffen wird.
Wenn ein so großer Gegner anreist, muss das natürlich auch generalstabsmäßig geplant werden. So haben die Besucher bereits ab 12 Uhr die Möglichkeit, das Sportgelände zu betreten. In Fehlheim wurden verschiedene Parkplätze eingerichtet, da das Parken rund um den Sportpark bereits an normalen Spieltagen nicht einfach ist. Dort dürfen am Samstag dann ausschließlich Fahrräder und Motorräder abgestellt werden, Pkws sollen die Möglichkeiten bei den Sporthunden Bergstraße und der Landmetzgerei Mehl nutzen und dann zu Fuß die letzten Meter zum Fehlheimer Sportplatz antreten.
„Damit eure Anreise so entspannt wie möglich verläuft, haben wir gemeinsam mit unseren Partnern zusätzliche Parkmöglichkeiten geschaffen“, wirbt der VfR und hofft auf Verständnis bei den Besuchern, sollte es in der einen oder anderen Situation auch mal zu einem Stau kommen.
Möglich wird diese Begegnung durch verschiedene Faktoren. Zum einen setzen die Lilien in ihrer diesjährigen Saisonvorbereitung bewusst auf Fannähe. Unter der Überschrift „Lilien-Gebiet Odenwald“ sind Trainer Florian Kohfeldt und seine Schützlinge, aber auch die Traditionsmannschaft oder die Marketingabteilung verstärkt in der Region unterwegs. Dabei soll auch die Bergstraße nicht zu kurz kommen und so kommt der VfR Fehlheim in den Genuss dieses besonderen Testspiels. Daniel Montag, der Sportliche Leiter des VfR, hat schließlich alles in trockene Tücher gebracht. Und die Tatsache, dass der VfR Fehlheim und der SV Darmstadt 98 den gleichen Trikotausrüster haben, spielte letztlich auch eine Rolle.
„Das wird ein Highlight für meine Jungs und den Verein, so etwas wird sicherlich nicht so schnell wiederkommen“, sagt Sebastian Lindner. „Wir freuen uns alle sehr auf dieses Spiel, wollen es genießen und Spaß haben.“ Natürlich will sich der Verbandsliga-Aufsteiger aber auch sportlich von seiner besten Seite präsentieren und Gas geben. „Wir wollen den Zweitligisten fordern, uns dabei bestmöglich verkaufen und insgesamt ein gutes Bild abgeben“, richtet der VfR-Coach den Fokus auf den sportlichen Aspekt des Vorbereitungsspiels.
Der Fehlheimer Trainer verzichtet ganz bewusst auf ein „mögliches Wunschergebnis“, hofft aber, dass seine Mannschaft, die sich dann seit zwei Wochen in der Sommervorbereitung befindet, auch Aspekte der Trainingsarbeit auf dem Platz umsetzen kann. Am Samstag werden auch Neuzugänge wie Amanuel Abreha, Luca Albrecht oder Fabian Heidenreich zum Einsatz kommen, schließlich will man bei den „Rasenspielern“ diese Partie auch nutzen, um sich weiter einzuspielen.