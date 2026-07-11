VfR ist heiß auf die Lilien Der VfR Fehlheim bereitet sich auf ein besonderes Testspiel vor: Gegen den SV Darmstadt 98 will der Verbandsliga-Aufsteiger sportliche Herausforderungen annehmen und ein beeindruckendes Bild abgeben. von Redaktion · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Nach dem Kreispokalfinale gegen den SV Unter-Flockenbach und dem Verbandsliga-Aufstieg freut sich der VfR Fehlheim (links: Ajet Grajcevci, daneben Silas von Mengersen) bereits über das nächste fußballerische Highlight des Jahres. Archivfoto: Dagmar Jährling

Fehlheim (fran/net/ü). Am Samstag weht in Fehlheim Bundesligaluft. Verbandsliga-Aufsteiger VfR empfängt in einem Testspiel den Zweitligisten SV Darmstadt 98, und bei den „Rasenspielern“ hofft man bei diesem besonderen Spiel, dass zahlreiche Zuschauer den Weg in den Sportpark finden. Gut 600 Karten wurden bereits im Vorverkauf an den Fan gebracht, die Fehlheimer würden sich am Ende gerne über eine vierstellige Kulisse freuen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. „Für meine Mannschaft ist das kein Spiel wie jedes andere und die Fans aus der Region haben die Chance, ein Team aus der Zweiten Bundesliga hautnah zu erleben. Das Wetter spielt wohl auch mit, sodass beste Voraussetzungen für ein ganz besonderes Erlebnis geschaffen sind“, blickt Fehlheims Trainer Sebastian Lindner mit Vorfreude auf die Begegnung, die um 15 Uhr angepfiffen wird.

Wenn ein so großer Gegner anreist, muss das natürlich auch generalstabsmäßig geplant werden. So haben die Besucher bereits ab 12 Uhr die Möglichkeit, das Sportgelände zu betreten. In Fehlheim wurden verschiedene Parkplätze eingerichtet, da das Parken rund um den Sportpark bereits an normalen Spieltagen nicht einfach ist. Dort dürfen am Samstag dann ausschließlich Fahrräder und Motorräder abgestellt werden, Pkws sollen die Möglichkeiten bei den Sporthunden Bergstraße und der Landmetzgerei Mehl nutzen und dann zu Fuß die letzten Meter zum Fehlheimer Sportplatz antreten. Fürs Lilien-Gastspiel gibt‘s zusätzliche Parkplätze „Damit eure Anreise so entspannt wie möglich verläuft, haben wir gemeinsam mit unseren Partnern zusätzliche Parkmöglichkeiten geschaffen“, wirbt der VfR und hofft auf Verständnis bei den Besuchern, sollte es in der einen oder anderen Situation auch mal zu einem Stau kommen.