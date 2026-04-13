VfR II zu Hause chancenlos gegen den SV Tunsel

Aufstellung VfR Hausen II:

Kiefl – Mboge (60. Adali), Bozkurt, Soumahoro, Balakhir (77. Wiesler), Gutgsell, Ibrahim (60. Goncalves Sele), Hasenauer (67. Tidjani), Altin Rexhepi, Mosawie (60. Mutlu), Gladrow (C)

Zuschauer: 75

Schiedsrichter:

Gilles Biechel (AS Châteñois/Schlettstadt)

Nichts, aber auch gar nichts …

… gab es zu erben gegen den Tabellenzweiten SV Tunsel.

Das Team von Christoph Schmidthäusler gab über die gesamten 93 Spielminuten den Ton an. Der Sieg hätte leicht um zwei oder drei Tore höher ausfallen können.

Die Verbandsligareserve eröffnete (11.) mit einem 18-Meter-Schuss von Ayman Balakhir, der knapp links vorbeizischte. Sonst gab es über die gesamte Spielzeit keine klare Torchance für Team 2, die Gästekeeper Patric Lüdtke in Bedrängnis hätte bringen können.

Danach begann die Überlegenheit des SVT mit etlichen Möglichkeiten. In der 18. Minute konnte VfR-Kapitän Nick Gladrow gerade noch einen gefährlichen Schuss von Ewald Pracht blocken. Er war es auch, dessen Schlenzer aus 16 Metern die Oberkante der Latte traf (31.). Nach 37 Minuten entschärfte VfR-Goalie Eli Kiefl einen Weitschuss von Marc Höfler. Vier Zeigerumdrehungen später, in der 41. Spielminute, jagte der Mittelstürmer ein Zuspiel von Lucas Sitterle volley ganz knapp über das Tor.

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte traf Marc Höfler dann doch noch zum 0:1 (45.+3); sein Schuss aus 15 Metern rauschte flach ins Eck.

Minute 56 – der Top-Torjäger legt mit seinem 19. Saisontreffer nach. Nach einer starken Vorarbeit vom Ex-Hausener David Eichelberg über die rechte Seite musste Marc Höfler nur noch den Fuß hinhalten – die Vorentscheidung zum 0:2. David Eichelberg hatte das 0:3 (59.) auf dem Fuß, aber Eli Kiefl verhinderte dies stark.

In der folgenden Minute (60.) ein Dreifachwechsel bei den Möhlinkickern, welcher aber nichts Entscheidendes änderte. Nach 74 Minuten machte Tunsel mit dem 0:3 den Deckel drauf. Klares Foul an Nick Winterhalter im Sechzehnmeterraum der Einheimischen. Till Fehrenbach ließ sich die Chance nicht entgehen und verwandelte souverän.

Nick Winterhalter setzte in Minute 83 noch einen Schuss aus 16 Metern an die Querlatte.

Ein Lob auch an Schiedsrichter Gilles Biechel aus Frankreich, der nicht nur mit seiner selten gesehenen Gestik, sondern auch mit einer sehr guten Spielleitung überzeugte.

Für die VfR-Reserve wird es immer enger. Dazu steht am kommenden Sonntag die bockschwere Begegnung beim Tabellenletzten Spvgg. Untermünstertal auf dem Plan – unter dem Belchen brennen jetzt schon alle Lampen (!!).

Mike Gaulrapp (VfR Hausen)