VfR Horst kassiert 0:5 gegen Eichede II Aufsteiger beendet starke Saison auf Rang acht, für Eichede II geht es in die Verbandsliga runter von ck · Heute, 11:36 Uhr · 0 Leser

– Foto: Reiner Stöter

Der Saisonabschluss fiel für den VfR Horst deutlich bitterer aus als erhofft. Gegen den SV Eichede II unterlag der Aufsteiger vor heimischer Kulisse klar mit 0:5 und kassierte damit die höchste Heimniederlage der Saison. Trotzdem überwog nach dem letzten Spieltag nicht nur Enttäuschung, sondern auch die Erkenntnis, insgesamt eine starke Spielzeit gespielt zu haben.

„Es war das typische Spiel, wie man es im Vorfeld erwarten konnte“, sagte Trainer Thorben Reibe nach Abpfiff. Für ihn waren die Voraussetzungen klar verteilt: „Auf der einen Seite eine Mannschaft, für die es noch um alles ging und die entsprechend hoch motiviert war. Auf der anderen Seite bei uns eine gewisse fehlende Spannung nach den vergangenen Wochen.“ Dazu kamen personelle Probleme, die sich über weite Strecken bemerkbar machten. „Wir hatten einige Ausfälle, die wir in dieser Konstellation nicht kompensieren konnten“, erklärte Reibe. Der SV Eichede II nutzte diese Situation konsequent aus, spielte zielstrebig nach vorne und ging durch Jan Bojarinow bereits in der 17. Minute in Führung.

Der VfR Horst fand nur phasenweise Zugriff auf die Partie. Die beste Gelegenheit bot sich kurz vor der Pause, als die Gastgeber eine stärkere Phase hatten und auf den Ausgleich drängten. „Wenn uns dort das 1:1 gelingt, wird das Spiel vielleicht noch einmal offen“, meinte Reibe rückblickend. Doch stattdessen kippte die Partie endgültig nach dem zweiten Gegentor. Eichede nutzt die Räume konsequent Mit dem 0:2 durch Linus Schürfeld kurz nach der Pause verlor der VfR Horst zunehmend die Ordnung. „Das hat uns spürbar getroffen“, sagte Reibe. Vor allem gegen den Ball fehlte anschließend die Stabilität. Immer wieder boten sich dem SV Eichede II große Räume für Umschaltsituationen, die die Gäste konsequent ausspielten.