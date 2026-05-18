VfR Horst kassiert 0:5 gegen Eichede II

Der Saisonabschluss fiel für den VfR Horst deutlich bitterer aus als erhofft. Gegen den SV Eichede II unterlag der Aufsteiger vor heimischer Kulisse klar mit 0:5 und kassierte damit die höchste Heimniederlage der Saison. Trotzdem überwog nach dem letzten Spieltag nicht nur Enttäuschung, sondern auch die Erkenntnis, insgesamt eine starke Spielzeit gespielt zu haben.
„Es war das typische Spiel, wie man es im Vorfeld erwarten konnte“, sagte Trainer Thorben Reibe nach Abpfiff. Für ihn waren die Voraussetzungen klar verteilt: „Auf der einen Seite eine Mannschaft, für die es noch um alles ging und die entsprechend hoch motiviert war. Auf der anderen Seite bei uns eine gewisse fehlende Spannung nach den vergangenen Wochen.“
Dazu kamen personelle Probleme, die sich über weite Strecken bemerkbar machten. „Wir hatten einige Ausfälle, die wir in dieser Konstellation nicht kompensieren konnten“, erklärte Reibe. Der SV Eichede II nutzte diese Situation konsequent aus, spielte zielstrebig nach vorne und ging durch Jan Bojarinow bereits in der 17. Minute in Führung.
Der VfR Horst fand nur phasenweise Zugriff auf die Partie. Die beste Gelegenheit bot sich kurz vor der Pause, als die Gastgeber eine stärkere Phase hatten und auf den Ausgleich drängten. „Wenn uns dort das 1:1 gelingt, wird das Spiel vielleicht noch einmal offen“, meinte Reibe rückblickend. Doch stattdessen kippte die Partie endgültig nach dem zweiten Gegentor.
Mit dem 0:2 durch Linus Schürfeld kurz nach der Pause verlor der VfR Horst zunehmend die Ordnung. „Das hat uns spürbar getroffen“, sagte Reibe. Vor allem gegen den Ball fehlte anschließend die Stabilität. Immer wieder boten sich dem SV Eichede II große Räume für Umschaltsituationen, die die Gäste konsequent ausspielten.
Kazusanosuke Ikeda, erneut Jan Bojarinow und schließlich Liam Heitmann schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe. Während der VfR Horst zunehmend auseinanderfiel, spielte der Gast die Partie konzentriert zu Ende und sicherte sich wichtige Punkte im Abstiegskampf.
Auf Eicheder Seite waren gemischte Gefühle spürbar. Trainer Jan-Christian Hack lobte den Auftritt seiner Mannschaft knapp, aber deutlich: „Wir haben ein super Auswärtsspiel abgeliefert und verdient gewonnen. Chapeau an die Jungs. Wir können heute Abend erhobenen Hauptes nach Hause gehen und in den Spiegel schauen. Mehr möchte und werde ich heute nicht sagen."
Trotz des enttäuschenden Abschlusses zog Reibe ein positives Fazit. „Unterm Strich war das kein guter Auftritt von uns“, räumte er ein, ergänzte aber zugleich: „Trotzdem können wir mit der gesamten Saison zufrieden sein.“ Als Aufsteiger beendet der VfR Horst die Saison mit 41 Punkten auf Rang acht – und hat damit frühzeitig bewiesen, dass der Klassenerhalt nie ernsthaft in Gefahr geraten würde. „Das Ende war vielleicht etwas unnötig“, sagte Reibe, „aber mit Platz acht in der Abschlusstabelle können wir insgesamt gut leben.“
VfR Horst – SV Eichede II 0:5
VfR Horst: Yannis Horvath, Torben Sternberg, Dominik Bubat, Ronny Steven Müller (82. Mika Handzel), Paris Bruhn, Marvin Stegers, Lennart Dora, Mattis Lüchau (87. Aaron Joel Boettcher), Ruben Anjumyan (53. Malte Rathjen), Jannik Arnold (82. Niklas Siebert), Kwadwo Osei (53. Maximilian Hernandez) - Trainer: Thorben Reibe
SV Eichede II: Fynn-Niklas Heißenbüttel, Linus Schürfeld (67. Luke Noel Ruge), Yannik Marschner (73. Liam Heitmann), Matteo David Morello (73. Jan Plate), Nico Fischer, Liam Heitmann, Torge Maltzahn (67. Torge Leo Facklam), Jonas Maximilian Evers, Jan Bojarinow (81. Robert Maria Stevens), Kazusanosuke Ikeda, Justin Krüger - Co-Trainer: Christian Hack
Schiedsrichter: Jan-Christian Meyer - Zuschauer: 199
Tore: 0:1 Jan Bojarinow (17.), 0:2 Linus Schürfeld (59.), 0:3 Kazusanosuke Ikeda (65.), 0:4 Jan Bojarinow (78.), 0:5 Liam Heitmann (90.)