VfR Horst gewinnt spektakulär in Ahrensburg

– Foto: Max Gitschel

Der VfR Horst hat am einundzwanzigsten Spieltag der Landesliga Holstein ein Ausrufezeichen gesetzt. Die Mannschaft von Trainer Thorben Reibe gewann beim SSC Hagen Ahrensburg mit 4:2 und kletterte mit nun einunddreißig Punkten auf Rang fünf der Tabelle.

Nach zwanzig Minuten erhöhte Tim Jeske auf 2:0. In dieser Phase musste sich Ahrensburg zunächst neu sortieren, kam danach aber besser in die Partie. Rico Pohlmann verkürzte in der siebenundzwanzigsten Minute auf 1:2, ehe Alexander Kordys kurz vor der Pause ausglich (vierzigste Minute).

Die Gäste erwischten einen Traumstart. Bereits in der zweiten Minute brachte Paris Bruhn den VfR in Führung. „Das Spiel ging natürlich perfekt für uns los, dass wir gleich in der zweiten Minute das 1:0 machen“, sagte Reibe. Horst überspielte das Pressing der Gastgeber mit einem langen Ball und kam schnell zum Abschluss.

Aus Horster Sicht besonders bitter: Kurz zuvor hatte der VfR die große Chance zum dritten Treffer. „Der Keeper hält zur Ecke, an dieser Ecke köpfen wir gegen die Latte und im direkten Gegenzug kriegen wir den Ausgleich“, schilderte Reibe.

Horst entscheidet das Spiel nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel übernahm Horst wieder die Initiative. Simeon Duwensee traf in der dreiundfünfzigsten Minute zur erneuten Führung. Kurz danach bewahrte VfR-Torwart Norman Baese seine Mannschaft mit einer starken Parade vor dem möglichen 3:3.

In der Schlussphase sorgte Dominik Bubat schließlich für die Entscheidung. Der Verteidiger verwandelte in der neunundsiebzigsten Minute einen Foulelfmeter zum 4:2-Endstand.

Reibe zeigte sich nach dem Spiel entsprechend zufrieden: „Unter dem Strich muss ich sagen, war es ein richtig gutes Fußballspiel. Ich bin natürlich super stolz auf die Truppe, dass man gegen eine gute Mannschaft, die nicht umsonst da oben steht, auswärts drei Punkte holt.“

Ahrensburg hadert mit eigenem Auftritt

Ahrensburgs Trainer Aydin Taneli sah dagegen deutliche Defizite im Spiel seiner Mannschaft. „Man muss schon sagen, dass wir heute strukturell nicht gut gespielt haben. Es war wenig Absicherung dabei und wir sind nicht richtig in Fahrt gekommen.“ Zwar gelang dem SSC noch vor der Pause der Ausgleich, doch auch danach blieb das Spiel fehleranfällig. „Viel Ballverlust in der zweiten Halbzeit, viel hinterhergegangen. Das war nicht unser Tag.“

Horst rückt ins obere Tabellendrittel vor

Mit dem Auswärtssieg springt der VfR Horst auf Platz fünf und schiebt sich damit ins obere Tabellendrittel. Der SSC Hagen Ahrensburg bleibt mit einunddreißig Punkten Vierter, verliert aber an Boden auf die Spitzengruppe um Rapid Lübeck und den VfB Lübeck II.

SSC Hagen Ahrensburg – VfR Horst 2:4

SSC Hagen Ahrensburg: Steven Hardy Eggert, David Kyas, Christopher Herklotz, Alexander Kordys, Hannes Gregor Kretzschmar (80. Jirko Kroening Nöthling), Jakob Heinrich Bier, Jakob Kyas (46. Leo Zerbe), Julius Frederic Daniel Schneider (58. Kent Wienholtz), Rico Pohlmann, Christopher Liebau (69. Manuel Jan Christopher Horn), Niklas Broszio (80. Tolga Can James Dogan) - Trainer: Aydin Taneli

VfR Horst: Norman Baese, Simeon Duwensee, Dominik Bubat, Ronny Steven Müller (84. Mika Handzel), Tim Moritz, Paris Bruhn, Marvin Stegers, Lennart Dora, Mattis Lüchau, Tim Jeske, Jannik Arnold (83. Ruben Anjumyan) - Trainer: Thorben Reibe

Schiedsrichter: Thao-Vy Nguyen (Flensburg) - Zuschauer: 71

Tore: 0:1 Paris Bruhn (2.), 0:2 Tim Jeske (20.), 1:2 Rico Pohlmann (27.), 2:2 Alexander Kordys (40.), 2:3 Simeon Duwensee (53.), 2:4 Dominik Bubat (79. Foulelfmeter)