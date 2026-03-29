VfR Horst dreht Spitzenspiel – Jeske-Doppelpack schockt Rapid Aufsteiger setzt Ausrufezeichen und belohnt sich für starke Entwicklung von ck · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Reiner Stöter

Was im Vorfeld noch mit einem Augenzwinkern als „Spitzenspiel“ bezeichnet wurde, entpuppte sich auf dem Platz als genau das: ein intensives, temporeiches Duell mit vielen Zweikämpfen – und am Ende einem verdienten 4:2-Erfolg für den VfR Horst gegen den SC Rapid Lübeck.

„Auch wenn ich das Spitzenspiel so ein bisschen belächelt habe vorher , muss ich sagen, war das doch irgendwie ein Spitzenspiel vom reinen Spiel her“, erklärte Trainer Thorben Reibe nach Abpfiff. „Das war schon wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel, gerade vom Tempo und von der Intensität her.“ Dabei erwischten die Gäste den besseren Start: Nach einem schnell ausgeführten Einwurf nutzte Serdar Hassan (15.) die Unordnung in der Horster Defensive zur Führung. Reibe sah hier noch Anpassungsprobleme: „Da brauchten wir auch 20 Minuten, um uns daran zu gewöhnen das hat uns auch so ein bisschen das 0:1 gekostet.“

Doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Simeon Duwensee (23.) stellte auf 1:1, und fortan entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. „Wir haben uns dann aber zum Glück gefangen und uns in dem Spiel tatsächlich sogar selber gesteigert“, so Reibe. Jeske entscheidet das Spiel Direkt nach Wiederanpfiff schlug der VfR Horst erneut zu: Paris Bruhn (46.) traf zur Führung – wenn auch mit etwas Fortune. „Da haben wir natürlich Glück“, gab Reibe zu.