VfR Horst dreht Spitzenspiel – Jeske-Doppelpack schockt Rapid

Was im Vorfeld noch mit einem Augenzwinkern als „Spitzenspiel“ bezeichnet wurde, entpuppte sich auf dem Platz als genau das: ein intensives, temporeiches Duell mit vielen Zweikämpfen – und am Ende einem verdienten 4:2-Erfolg für den VfR Horst gegen den SC Rapid Lübeck.
„Auch wenn ich das Spitzenspiel so ein bisschen belächelt habe vorher , muss ich sagen, war das doch irgendwie ein Spitzenspiel vom reinen Spiel her“, erklärte Trainer Thorben Reibe nach Abpfiff. „Das war schon wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel, gerade vom Tempo und von der Intensität her.“
Dabei erwischten die Gäste den besseren Start: Nach einem schnell ausgeführten Einwurf nutzte Serdar Hassan (15.) die Unordnung in der Horster Defensive zur Führung. Reibe sah hier noch Anpassungsprobleme: „Da brauchten wir auch 20 Minuten, um uns daran zu gewöhnen das hat uns auch so ein bisschen das 0:1 gekostet.“
Doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Simeon Duwensee (23.) stellte auf 1:1, und fortan entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. „Wir haben uns dann aber zum Glück gefangen und uns in dem Spiel tatsächlich sogar selber gesteigert“, so Reibe.
Direkt nach Wiederanpfiff schlug der VfR Horst erneut zu: Paris Bruhn (46.) traf zur Führung – wenn auch mit etwas Fortune. „Da haben wir natürlich Glück“, gab Reibe zu.
Doch SC Rapid Lübeck blieb gefährlich und kam durch Tino Arp (68.) zum 2:2. „Das lag so ein bisschen in der Luft“, analysierte Reibe, „weil sie doch viele Situationen rund um den Strafraum hatten.“
Dann aber zeigte der Aufsteiger Moral. „Respekt und Hut ab von meinem Team, dass wir dann den Schalter wieder umlegen konnten“, lobte Reibe. In der Schlussphase übernahm schließlich Tim Jeske die Hauptrolle: Erst verwandelte er einen Foulelfmeter zum 3:2 (78.), ehe er per Konter in der Nachspielzeit den Deckel draufmachte (90.).
„Hut ab, ganz, ganz viel Respekt von meiner Truppe“, sagte Reibe. „Das, was ich im Vorfeld gesagt habe – mal sehen, ob wir mithalten können – das hat sie bewiesen.“
Mit dem Sieg klettert der VfR Horst auf Rang vier und untermauert eindrucksvoll seine starke Saison im oberen Mittelfeld. „Von daher steht man vielleicht mittlerweile auch zurecht im oberen Mittelfeld. Das bringt schon Spaß“, so ein sichtlich zufriedener Reibe.
VfR Horst – SC Rapid Lübeck 4:2
VfR Horst: Norman Baese, Simeon Duwensee (61. Tim Jeske), Dominik Bubat, Ronny Steven Müller, Tim Moritz (90. Torben Sternberg), Patrick Meyer (90. Malte Rathjen), Paris Bruhn, Marvin Stegers, Lennart Dora, Mattis Lüchau, Jannik Arnold (85. Matthes Haack) - Trainer: Thorben Reibe
SC Rapid Lübeck: Yilmaz Caglar, Mario Nagel (84. Erik Bauer), Begtullah Cavdarli (63. Yaser Ismailogu), Raphael Leon Theiss, Joel Liborius Damisi, Tino Arp, Arne Poley, Maximilian Hamann (76. Yesin El-Gafsi), Thierry Kouamé Spiecker, Serdar Hassan, Marcel Stellbrinck - Trainer: Christian Arp - Trainer: Dario Bilic
Schiedsrichter: Simon Pieper - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Serdar Hassan (15.), 1:1 Simeon Duwensee (23.), 2:1 Paris Bruhn (46.), 2:2 Tino Arp (68.), 3:2 Tim Jeske (78.), 4:2 Tim Jeske (90.)