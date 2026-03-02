VfR Horst dreht frühes Gegentor und startet mit Heimsieg

– Foto: Max Gitschel

Der VfR Horst hat den Rückrundenauftakt in der Landesliga Holstein erfolgreich gemeistert. Trotz eines frühen Rückschlags setzte sich die Mannschaft von Trainer Thorben Reibe mit 3:1 gegen den FC Fetih-Kisdorf durch und kletterte damit auf achtundzwanzig Punkte.

Anschließend übernahm der Gastgeber die Kontrolle. Marvin Stegers glich in der dreiundzwanzigsten Minute aus, fünf Minuten später drehte Dominik Bubat die Partie. Laut Reibe hätte sein Team sogar einen Strafstoß bekommen müssen: „Beim Stand von 0:1 hätten wir zudem einen klaren Elfmeter bekommen müssen.“ Dennoch ging Horst verdient mit 2:1 in die Pause. Kisdorf blieb vor allem durch Konter gefährlich, einmal rettete Baese stark.

Bereits nach zwei Minuten gingen die Gäste in Führung, als Julius Schult einen Konter vollendete. Die Szene hätte auch anders ausgehen können: Nach einem Ballverlust lief ein Kisdorfer Angreifer allein auf Norman Baese zu, umkurvte den Torwart und wurde gefoult. Reibe ordnete die Szene später so ein: „Das hätte wohl eine Rote Karte zur Folge haben können. Allerdings kommt ein weiterer Spieler noch an den Ball und schiebt ins leere Tor ein, sodass es beim 1:0 bleibt und nur Gelb gezeigt wird.“ Statt Unterzahl blieb Horst also im Spiel.

In der zweiten Hälfte neutralisierten sich beide Mannschaften weitgehend. Der Gast attackierte früher, Horst musste häufiger auf lange Bälle ausweichen. Klare Chancen blieben selten. Die Entscheidung fiel in der dreiundachtzigsten Minute, als Lennart Dora nach einer Standardsituation zum 3:1 traf. „Unterm Strich ist der Sieg aus meiner Sicht verdient“, bilanzierte Reibe.

Horst stabil im Mittelfeld – Kisdorf bleibt im Tabellenkeller

Mit nun acht Siegen aus neunzehn Partien steht der Aufsteiger auf Rang neun. Der FC Fetih-Kisdorf bleibt mit dreizehn Zählern auf Platz vierzehn im engen Abstiegskampf. An der Tabellenspitze baut Rapid Lübeck seine Führung aus, während Lübeck II und Eichholzer SV dahinter auf Tuchfühlung bleiben.

VfR Horst – FC Fetih-Kisdorf 3:1

VfR Horst: Norman Baese, Simeon Duwensee (88. Kwadwo Osei), Torben Sternberg, Dominik Bubat, Ronny Steven Müller (80. Niklas Siebert), Patrick Meyer, Paris Bruhn, Marvin Stegers, Lennart Dora (85. Tim Moritz), Mattis Lüchau, Tim Jeske (90. Ruben Anjumyan) - Trainer: Thorben Reibe

FC Fetih-Kisdorf: Fin Drews, Ben Dreger (80. Sören Flemmer), Lars Höche, Luis Hinzmann, Lasse Drews, Jonas Rübner, Lennart Iven Hoee, Mats Lorisch, Julius Schult, Konstantin Korella (46. Marco Möller), Marvin Ruehsen (65. Robin Behrens) - Trainer: Nico Brehm

Schiedsrichter: Krischan Kropp - Zuschauer: 107

Tore: 0:1 Julius Schult (2.), 1:1 Marvin Stegers (23.), 2:1 Dominik Bubat (28.), 3:1 Lennart Dora (83.)