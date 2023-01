– Foto: Adnan Altinkaya

VfR Heilbronn verstärkt sich Landesligist verpflichtet einen Torhüter.

Landesligist VfR Heilbronn teilt das Folgende mit

Lukas Mai (22) unterstützt und verstärkt uns in der Rückrunde. Nachdem uns Dennis Overkamp mitgeteilt hat, aus beruflichen Gründen kürzer treten zu müssen, haben wir den Markt sondiert, damit wir mit unserem Stammtorwart #Zeyrek zuverlässig in die Rückrunde starten können. Auf der Suche wurden wir dann mit Lukas fündig, der zuletzt über 20 Einsätze beim Oberligisten Sport-Union Neckarsulm Fußball aufweisen konnte. Davor war er bei Wormatia Worms, 1. CfR Pforzheim 1896 e.V. und in der Jugend bei TSG-Akademie und Karlsruher SC. Der in Bonfeld wohnhafte Lukas ist am Dienstag offiziell ins Training eingestiegen und wird seinen ersten Einsatz bei der Heilbronner Stadtmeisterschaft haben.