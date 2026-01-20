VfR Heilbronn verpflichtet jungen Spieler aus der Oberliga

Bei Verbandsligisten VfR Heilbronn gibt es einen weiteren Zugang. Folgende Informationen teilt der Verein dazu mit:

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.



Der VfR Heilbronn begrüßt mit Akin Ulusoy seinen zweiten Neuzugang in der Winterperiode.

Der 24-jährige Mittelfeldspieler wechselt vom Oberligisten 1. CFR Pforzheim an die Badstraße und wird mit seiner spielstarken, offensiv ausgerichteten Art neue Impulse setzen. In guten und zielführenden Gesprächen mit der sportlichen Leitung konnten wir mit Akin einen gemeinsamen Fahrplan darstellen.

Akin wird heute Abend ab 18:00 Uhr erstmals im Training dabei sein und bringt die klare Zielsetzung mit, den Klassenerhalt gemeinsam mit dem Team zu sichern

Akin Ulusoy war zuvor unter anderem für den VfR Mannheim, die SG Fortuna Heddesheim sowie im Jugendbereich für den FC Astoria Walldorf aktiv.

Der in Nußloch wohnhafte Mittelfeldspieler freut sich auf die neue Aufgabe in Heilbronn und möchte mit vollem Einsatz seinen Beitrag zum gemeinsamen Ziel leisten. Wir heißen Akin in HeilbronN willkommen und wünschen Ihm viel Erfolg.

__________________________________________________________________________________________________



Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________