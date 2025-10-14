VfR Heilbronn: Verbandsligist mit Ex-Profi ab sofort als neuen Trainer

Der Verbandsligist VfR Heilbronn hat ab sofort einen neuen Trainer und somit Nachfolger für Markus Lang. Dies teilt der Verein dazu mit:

In überzeugenden Gesprächen konnte die Vereinsführung mit ihm Einigung erzielen. Er wird heute Abend das Training erstmals leiten.

Einige Fragen beantwortet er im Nachgang für den Verein:

Der 36-jährige Ex-Profi vom VfB Stuttgart war zuletzt Cheftrainer beim Ligakonkurrenten TSV Weilimdorf und stieg mit ihnen diese Saison erstmals in der Vereinsgeschichte in die Verbandsliga. In der vorletzten Saison besiegt unser VfR den TSV Weilimdorf in der 1.Runde der Relegation zur Verbandsliga 1:0 (Siegtorschütze: Luca Hofmann).

Wie würdest du dich als Trainer in drei Worten beschreiben?

Empathisch, energetisch und zielstrebig. Diese drei Eigenschaften spiegeln meine Art wider, mit Menschen und Fußball umzugehen.

Worauf legst du im Training besonders Wert?

Im Training achte ich stark auf Details. Mir ist wichtig, die einfachen Dinge richtig zu machen – in hoher Wiederholungszahl. Dadurch steigt automatisch die Qualität und auch der Spaß an der Arbeit. Ich bin manchmal eine echte Nervensäge (lacht), weil ich Dinge immer wieder sehen will, bis sie sitzen. Ballbesitz ist mir dabei besonders wichtig.

Was sollen die Fans über dich wissen?

Die Fans dürfen wissen, dass ich mit viel positiver Energie an die Aufgabe herangehe und alles dafür geben werde, den bisherigen Weg erfolgreich fortzuführen. Ich bin ein Mensch, der den Austausch sucht – offen, ehrlich und mit Respekt.

Wie wichtig ist dir die Einbindung unserer Jugendspieler?

Das ist für mich ein ganz zentraler Punkt. Die Jugend ist die Grundsubstanz des Vereins. Da geht es letztendlich nicht um jung oder alt, sondern um das Wollen – um Einsatz, Lernbereitschaft und Identifikation. Und genau darauf lege ich persönlich sehr großen Wert.

Was bedeutet für dich die Vision 2031 des VfR Heilbronn?

Ich glaube an die Vision. Visionen sind grundsätzlich sehr wichtig, weil sie als Orientierung für den Verein dienen. Aber man darf dabei nicht den dritten Schritt vor dem ersten machen. Für mich ist entscheidend, dass wir Tag für Tag seriös arbeiten, Strukturen festigen und Vertrauen aufbauen. Wenn das Fundament stimmt, können wir die großen Ziele Schritt für Schritt realisieren.