VfR Heilbronn unter Druck, Verfolger wollen dran bleiben

Der 16. Spieltag der Verbandsliga Württemberg bringt das Titelrennen in Fahrt und hält zugleich mehrere Bewährungsproben im Tabellenkeller bereit. Zwischen Platz zwei und neun liegen nur wenige Zähler, während im Abstiegskampf direkte Duelle die Richtung bis zur Winterpause vorgeben dürften.
Calcio Leinfelden-Echterdingen empfängt die TSG Tübingen – der Zehnte (19 Punkte, 20:28 Tore) gegen den Zwölften (15 Punkte, 15:31). Die Gastgeber setzen auf Stabilität, die Gäste brauchen Effizienz, um aus wenigen Räumen Zählbares mitzunehmen.
Sa., 15.11.2025, 14:00 Uhr
Sportfreunde Schwäbisch Hall trifft auf den VfR Heilbronn – Vierzehnter gegen Siebzehnter. In einem Sechs-Punkte-Spiel dürfte die Fehlervermeidung über die Richtung entscheiden, zumal Hall mit 25:40 und Heilbronn mit 16:28 defensiv gefordert sind.
Sa., 15.11.2025, 14:30 Uhr
SSV Ehingen-Süd empfängt den SV Fellbach – Achter (20 Punkte, 22:26) gegen Neunter (19 Punkte, 31:37). Kleine Nuancen im Umschalten und bei Standards könnten bei nahezu identischer Ausgangslage den Ausschlag geben.
Sa., 15.11.2025, 14:30 Uhr
TSV Berg spielt gegen den FC Rottenburg – Dritter (30 Punkte, 48:18) gegen Fünfzehnter (13 Punkte, 26:32). Der Favorit bringt die klarere Offensivstatik ein, der Aufsteiger braucht kompakte Ordnung und Entlastung über Konter.
Sa., 15.11.2025, 14:30 Uhr
FC Holzhausen trifft auf den FC Esslingen – Zweiter (32 Punkte, 30:11) gegen Sechzehnter (13 Punkte, 22:38). Viel spricht für längere Ballbesitzphasen der Heimelf, der Gast muss die Räume eng halten und auf Umschaltmomente setzen.
Sa., 15.11.2025, 14:30 Uhr
FSV Waiblingen spielt gegen die Sportfreunde Dorfmerkingen – Vierzehnter (13 Punkte, 25:28) gegen Sechster (23 Punkte, 27:21). Gelingt Waiblingen frühe Kontrolle im Zentrum, bleibt es offen; andernfalls spricht die Balance der Gäste für Vorteile.
Sa., 15.11.2025, 14:30 Uhr
VfB Friedrichshafen empfängt den TSV Oberensingen – Siebter (21 Punkte, 29:28) gegen Vierter (26 Punkte, 33:15). Wer die Halbräume besser schließt und Standards präziser setzt, verschafft sich Luft im oberen Drittel.
So., 16.11.2025, 14:30 Uhr
Young Boys Reutlingen trifft auf den TSV Weilimdorf – Spitzenreiter (35 Punkte, 40:20) gegen Elfter (15 Punkte, 31:40). Der Tabellenführer will seine Serie mit Struktur und Geduld fortsetzen, der Aufsteiger braucht eine fast fehlerfreie Defensivleistung.
