VfR Heilbronn und FC Esslingen im direkten Duell um wichtige Punkte

Nach einer englischen Woche ist der siebte Spieltag bereits der dritte innerhalb von sieben Tagen. Tabellenführer Young Boys Reutlingen steht weiterhin makellos da und will die Serie ausbauen, während Verfolger FC Holzhausen auf Lücken in der Reutlinger Defensive hoffen wird. Im Mittelfeld bleibt das Rennen um die Plätze vier bis acht eng, während die unteren Teams, insbesondere FC Esslingen, VfB Friedrichshafen und Calcio Leinfelden-Echterdingen, dringend Punkte sammeln müssen, um den Abstieg zu vermeiden.
Schwäbisch Hall (7 Punkte) empfängt Calcio Leinfelden-Echterdingen (4 Punkte). Die Gastgeber wollen den Abstand zu den oberen Tabellenplätzen verkürzen, während die Gäste weiter gegen den Absturz kämpfen.
Heilbronn (4 Punkte) trifft auf Esslingen (3 Punkte). Beide Teams suchen dringend Punkte, um Anschluss an das Mittelfeld zu halten und sich aus dem Keller zu befreien.
Fellbach (12 Punkte) empfängt Dorfmerkingen (7 Punkte). Die Gäste wollen die Serie der Fellbacher stoppen, während Fellbach seine obere Tabellenposition bestätigen möchte.
Ehingen-Süd (8 Punkte) trifft auf Friedrichshafen (3 Punkte). Die Heimmannschaft will den Anschluss an das Mittelfeld behaupten, Friedrichshafen hofft auf den ersten Erfolg seit mehreren Spieltagen.
Der Tabellendritte Berg (12 Punkte) empfängt Waiblingen (7 Punkte). Berg will seine Serie fortsetzen, während Waiblingen den Abstand auf die Spitzengruppe verkürzen möchte.
Rottenburg (9 Punkte) trifft auf Tübingen (4 Punkte). Die Gastgeber möchten ihre Position im oberen Mittelfeld stabilisieren, Tübingen strebt dringend Punkte gegen den Abstieg an.
Weilimdorf (6 Punkte) empfängt Oberensingen (9 Punkte). Beide Teams wollen den Abstand zu den Abstiegsplätzen wahren und ihre Tabellenposition verbessern.
Spitzenreiter Reutlingen (18 Punkte) trifft auf Hofherrnweiler-Unterrombach (10 Punkte). Reutlingen strebt die siebte Serie in Folge an, Hofherrnweiler-Unterrombach will die Serie des Tabellenführers stoppen und den Anschluss an die vorderen Plätze halten.
