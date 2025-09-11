 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
– Foto: Günter Schmid

VfR Heilbronn und FC Esslingen im direkten Duell um wichtige Punkte

Verbandsliga Württemberg: Die Übersicht aller Partien des 7. Spieltags

Verlinkte Inhalte

Verbandsliga WFV
SV Fellbach
Calcio L-E
Holzhausen
Spf. S.-Hall

Nach einer englischen Woche ist der siebte Spieltag bereits der dritte innerhalb von sieben Tagen. Tabellenführer Young Boys Reutlingen steht weiterhin makellos da und will die Serie ausbauen, während Verfolger FC Holzhausen auf Lücken in der Reutlinger Defensive hoffen wird. Im Mittelfeld bleibt das Rennen um die Plätze vier bis acht eng, während die unteren Teams, insbesondere FC Esslingen, VfB Friedrichshafen und Calcio Leinfelden-Echterdingen, dringend Punkte sammeln müssen, um den Abstieg zu vermeiden.

---

Sa., 13.09.2025, 14:00 Uhr
Sportfreunde Schwäbisch Hall
Sportfreunde Schwäbisch HallSpf. S.-Hall
Calcio Leinfelden-Echterdingen
Calcio Leinfelden-EchterdingenCalcio L-E
14:00

Schwäbisch Hall (7 Punkte) empfängt Calcio Leinfelden-Echterdingen (4 Punkte). Die Gastgeber wollen den Abstand zu den oberen Tabellenplätzen verkürzen, während die Gäste weiter gegen den Absturz kämpfen.

---

Sa., 13.09.2025, 14:00 Uhr
VfR Heilbronn
VfR HeilbronnVfR Heilbr.
FC Esslingen
FC EsslingenFC Esslingen
14:00

Heilbronn (4 Punkte) trifft auf Esslingen (3 Punkte). Beide Teams suchen dringend Punkte, um Anschluss an das Mittelfeld zu halten und sich aus dem Keller zu befreien.

---

Sa., 13.09.2025, 15:00 Uhr
SV Fellbach
SV FellbachSV Fellbach
Sportfreunde Dorfmerkingen
Sportfreunde DorfmerkingenDorfmerking.
15:00

Fellbach (12 Punkte) empfängt Dorfmerkingen (7 Punkte). Die Gäste wollen die Serie der Fellbacher stoppen, während Fellbach seine obere Tabellenposition bestätigen möchte.

---

Sa., 13.09.2025, 15:30 Uhr
SSV Ehingen-Süd
SSV Ehingen-SüdEhingen-Süd
VfB Friedrichshafen
VfB FriedrichshafenVfB FN
15:30

Ehingen-Süd (8 Punkte) trifft auf Friedrichshafen (3 Punkte). Die Heimmannschaft will den Anschluss an das Mittelfeld behaupten, Friedrichshafen hofft auf den ersten Erfolg seit mehreren Spieltagen.

---

Sa., 13.09.2025, 15:30 Uhr
TSV Berg
TSV BergTSV Berg
FSV Waiblingen
FSV WaiblingenFSV Waiblin.
15:30

Der Tabellendritte Berg (12 Punkte) empfängt Waiblingen (7 Punkte). Berg will seine Serie fortsetzen, während Waiblingen den Abstand auf die Spitzengruppe verkürzen möchte.

---

Sa., 13.09.2025, 15:30 Uhr
FC Rottenburg
FC RottenburgRottenburg
TSG Tübingen
TSG TübingenTSG Tübingen
15:30

Rottenburg (9 Punkte) trifft auf Tübingen (4 Punkte). Die Gastgeber möchten ihre Position im oberen Mittelfeld stabilisieren, Tübingen strebt dringend Punkte gegen den Abstieg an.

---

Sa., 13.09.2025, 15:30 Uhr
TSV Weilimdorf
TSV WeilimdorfWeilimdorf
TSV Oberensingen
TSV OberensingenOberensingen
15:30live

Weilimdorf (6 Punkte) empfängt Oberensingen (9 Punkte). Beide Teams wollen den Abstand zu den Abstiegsplätzen wahren und ihre Tabellenposition verbessern.

---

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
Young Boys Reutlingen
Young Boys ReutlingenYoung Boys R
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
TSG Hofherrnweiler-UnterrombachHofherrnw.
15:00

Spitzenreiter Reutlingen (18 Punkte) trifft auf Hofherrnweiler-Unterrombach (10 Punkte). Reutlingen strebt die siebte Serie in Folge an, Hofherrnweiler-Unterrombach will die Serie des Tabellenführers stoppen und den Anschluss an die vorderen Plätze halten.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 011.9.2025, 12:00 Uhr
Timo BabicAutor