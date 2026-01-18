VfR Heilbronn überrascht, Normannia Gmünd enttäuscht

Die Winterpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die Testspiele in Württemberg.
VfB Stuttgart Frauen – FC St. Gallen 9:3
1. CfR Pforzheim – 1. CfR Pforzheim 1:11
Schiedsrichter: Jan-Noah Riefle (Remchingen) - Zuschauer: 90
Tore: 0:1 Marcel Bahm (19.), 0:2 Tim Schwaiger (24.), 0:3 Yasin Raouafi (45.+1), 0:4 Walter Vegelin (47.), 0:5 Walter Vegelin (49.), 0:6 Benjamin Causevic (55.), 0:7 Tim Schwaiger (58.), 0:8 Tim Schwaiger (66.), 1:8 Eduard Kryeziu (75.), 1:9 Gino Andre Portella (78.), 1:10 Benjamin Causevic (79.), 1:11 Niklas Koroll (87.)
SSV Reutlingen – Sportfreunde Schwäbisch Hall abgesagt
TSG Backnang – TSG Balingen 3:5
Schiedsrichter: Christian Buschmann
Tore: 0:1 (2. Eigentor), 0:2 Halim Eroglu (7.), 0:3 Zeki Görkem Koca (14.), 1:3 Julian Geldner (17.), 2:3 Mark Gashi (22.), 2:4 Enrique Katsianas-Sanchez (66.), 2:5 Simon Klostermann (70.), 3:5 Tim Pöhler (86.)
Besondere Vorkommnisse: Amney Moutassime (TSG Balingen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (48.).
SV Stuttgarter Kickers – Young Boys Reutlingen 4:3
Schiedsrichter: Jonas Rosenberger - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Hakan Aktepe (1.), 0:2 Adil Iggoute (4.), 0:3 Hakan Aktepe (30.), 1:3 David Braig (35. Foulelfmeter), 2:3 Meris Skenderovic (64.), 3:3 Marlon Faß (79.), 4:3 David Tomic (89.)
FSV 08 Bietigheim-Bissingen – SGV Freiberg 2:7
Schiedsrichter: Janik Wieland
Tore: 1:0 Andre Sirianni (2.), 1:1 Diamant Lokaj (14.), 1:2 Marco Kehl-Gómez (18.), 1:3 Matt-Brahan Zié (21.), 1:4 Abou Ballo (35.), 1:5 Gal Grobelnik (49.), 1:6 Karlo Kuranyi (52.), 1:7 Gal Grobelnik (55.), 2:7 Onesi Kuengienda (78.)
1. Göppinger SV – FC Esslingen 2:1
Schiedsrichter: Pirmin Fronmüller (Gerstetten)
Tore: 1:0 Maximilian Ziesche (45.), 2:0 Gentian Lekaj (65. Foulelfmeter), 2:1 Till Schubarth (74.)
VfR Hornberg – TSV Harthausen/Scher 3:5
FSV Hollenbach – FC Würzburger Kickers 3:1
Schiedsrichter: Max Christian Augustin
Tore: 0:1 Tarsis Bonga (22.), 1:1 Rico Hofmann (29.), 2:1 Hannes Scherer (60.), 3:1 Peter Engelmann (73.)
Türkspor Neckarsulm – SV Waldhof Mannheim II 2:3
Schiedsrichter: Tobias Lochmüller
Tore: 1:0 Philipp Seybold (38.), 1:1 Lenny Mikona (47. Foulelfmeter), 1:2 Samuel Wetter (49.), 2:3 Julian Grupp (63.), 1:3 (63.)
VfR Mannheim – FC 08 Homburg 4:5
Tore: 0:1 Markus Mendler (13.), 0:2 Markus Mendler (38.), 1:2 Pasqual Pander (44.), 2:2 Lennart Thum (45.), 2:3 (54.), 2:4 (77.), 3:4 (78.), 3:5 Armend Qenaj (86.), 4:5 Isaac Temiloluwa Okwubor (87.)
VfR Aalen – FV Spfr Neuhausen 5:1
Schiedsrichter: Dominik Barth
Tore: 1:0 Niklas Antlitz (16.), 2:0 Tarik Schwinger (34.), 3:0 Paul König (41.), 3:1 David Govorušić (45.+1), 4:1 Luigi Campagna (73.), 5:1 Jascha Döringer (82.)
Besondere Vorkommnisse: Stefan Wächter (VfR Aalen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (59.).
FC Radolfzell – SV Zimmern 4:0
SV Schluchtern – TSG Öhringen 3:1
Tore: 0:1 Hamza Alsharaa (59.)
SV Germania Bietigheim – SV Fellbach 1:6
Sportfreunde Schwäbisch Hall – SV Ebersbach/Fils 1:1
Schiedsrichter: Genthner, Thorsten
SpVgg Greuther Fürth – VfR Aalen 5:1
TSG 1899 Hoffenheim II – SV Hegnach 3:1
FSV Friedrichshaller SV – SSV Schwäbisch Hall 2:1
Tore: 1:0 Marvin Sieger (31.), 2:0 Marvin Sieger (40.)
Calcio Leinfelden-Echterdingen – 1. FC Normannia Gmünd 3:1
Schiedsrichter: Kadir Yagci (Seitingen-Oberflacht)
Tore: 1:0 Youssef Mohamed Medhat Eltayeb Elnagger (6.), 2:0 Jovan Djermanovic (26.), 3:0 Sangar Aziz (54.), 3:1 Levin Kundruweit (82.)
1. CfR Pforzheim – VfR Heilbronn 2:2
Schiedsrichter: Megan Billing
Tore: 1:0 Luis Finn Dettling (10.), 2:0 Paul Reeck (21.), 2:1 (35.), 2:2 (53.)
SKV Rutesheim – Spvgg Warmbronn II 3:1
