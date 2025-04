VfR Heilbronn top, Tore satt in Balingen, Holzhausen und Tübingen

Der VfR Heilbronn setzte ein Ausrufezeichen im Duell mit den Young Boys Reutlingen und gewann vor 250 Zuschauern mit 4:0. Roman Kasiar eröffnete die Partie mit einem Blitztreffer in der ersten Minute. Nach 19 Minuten schwächten sich die Gäste selbst, als Adil Iggoute die Rote Karte sah. Heilbronn nutzte die Überzahl eiskalt aus: Leorant Marmullaku erhöhte in der 30. Minute auf 2:0. Kurz vor der Pause traf Tom Marmein zum 3:0, ehe erneut Leorant Marmullaku in der 49. Minute mit seinem zweiten Treffer den Endstand besorgte.

---

In einer umkämpften Partie trennten sich die Sportfreunde Dorfmerkingen und die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach vor 500 Zuschauern mit 1:1. Julian Köhnlein brachte die Gäste in der 39. Minute in Führung. Doch nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff glich Daniel Nietzer in der 49. Minute aus. Beide Teams lieferten sich anschließend ein enges Duell ohne weitere Treffer. ---