VfR Heilbronn: Starkregen, Spielunterbrechung, Rückstand

Rückstand – und ein entfesselter VfR

Der Pokal hat seine eigenen Gesetze – und der VfR Heilbronn scheint sie inzwischen bestens zu kennen. Was sich zunächst nach einem verregneten Fehlstart in die Pflichtspiel-Saison anfühlte, entwickelte sich am Ende zu einem denkwürdigen Fußballnachmittag. Trotz Starkregen, Rückstand und einer längeren Unterbrechung feierte der Verbandsligist einen 5:1-Auswärtssieg beim Landesligisten SG Weinstadt und zog in die zweite Runde des WFV-Pokals ein.

Spielunterbrechung und Schock nach dem Seitenwechsel

In Weinstadt herrschten kurz nach der Halbzeit plötzlich chaotische Bedingungen: Einsetzender Starkregen und ein Gewitter sorgten für eine längere Spielunterbrechung. Die Partie stand kurzzeitig auf der Kippe, doch nach dem Wiederanpfiff überschlugen sich die Ereignisse.

In der 60. Minute schien die Überraschung perfekt, als Jonas Weinle die Hausherren in Führung brachte. Die SG Weinstadt witterte ihre Chance, der VfR sah sich plötzlich unter Druck. Doch anstatt nervös zu werden, zeigte die Mannschaft von Trainer Markus Lang eine reife, mannschaftlich geschlossene Antwort.

Schiffmann sorgt für die Wende

Nur vier Minuten nach dem Rückstand sorgte Julian Schiffmann für den emotionalen Wendepunkt. Mit seinem Treffer zum 1:1 glich er die Partie aus und brachte den VfR wieder ins Spiel – ein Tor zur richtigen Zeit. Von diesem Moment an nahm die Partie endgültig eine klare Richtung.

Der VfR Heilbronn übernahm immer mehr Kontrolle. Die Einwechslungen griffen, das Passspiel wurde sicherer – und dann kam der Moment von Leorant Marmullaku.

Traumtor in den Winkel: Marmullaku dreht die Partie

In der 71. Minute zog Marmullaku aus halbrechter Position ab – und der Ball schlug traumhaft im oberen rechten Eck ein. Ein sehenswerter Treffer, der das Spiel endgültig kippte. Der VfR war jetzt nicht nur spielerisch überlegen, sondern ließ sich auch nicht mehr beirren.

Und die Offensive hatte noch längst nicht genug. In der Schlussphase bewies die Mannschaft große Effizienz und Spielfreude – allen voran Robin Dörner und Lukas Böhm.

Kaltschnäuzig in der Schlussphase

In der 88. Minute vollendete Lukas Böhm zum 3:1 – auf Vorlage von Marmullaku. Nur zwei Minuten später erhöhte Robin Dörner auf 4:1, erneut nach einem zielstrebigen Vorstoß über die rechte Seite. Den Schlusspunkt setzte Dörner dann in der Nachspielzeit (90.+1), als er nach starker Vorarbeit von Jonas Weber seinen zweiten Treffer erzielte.

Fünf Tore in 30 Minuten – der VfR hatte in der zweiten Hälfte nicht nur Charakter, sondern auch offensiven Hunger bewiesen.

Ausblick: Jetzt kommt der SGV Freiberg ins Frankenstadion

Mit dem überzeugenden Auftritt in Weinstadt hat sich der VfR Heilbronn viel Selbstvertrauen geholt – und darf sich nun auf ein echtes Highlight freuen: Am Mittwoch, 6. August, um 18.30 Uhr kommt mit dem SGV Freiberg ein Regionalligist ins Frankenstadion. Es ist ein Pokalkracher mit Ansage – und eine erste echte Standortbestimmung vor der neuen Verbandsliga-Saison.

Die Favoritenrolle ist dabei klar vergeben. Doch die Reaktion in Weinstadt hat gezeigt, wozu diese Heilbronner Mannschaft in der Lage ist, wenn sie zusammenhält. Teamgeist, Mentalität und Spielfreude – diese Tugenden machen Mut für die kommenden Aufgaben.

Die neue Saison hat noch nicht richtig begonnen – aber dieser VfR Heilbronn ist bereits hellwach.