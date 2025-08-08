VfR Heilbronn: "Lassen wir uns überraschen"

Ein Sommer ohne altbekannte Sorgen

Es ist ein Satz, den Celik in den letzten Jahren selten aussprechen konnte – und der für den VfR Heilbronn Gold wert ist: „Wir sind mit der Vorbereitung im Vergleich zu den letzten Jahren zufrieden. Erstmals hatten wir in der Breite kein Verletzungspech, das hat uns vor allem in den letzten vier Jahren immer wieder in Handlungsnot gebracht gehabt.“ Diesmal lief alles planmäßig. Kein ständiges Improvisieren, keine kurzfristigen Ausfälle – und so konnte das Trainerteam um Markus Lang sein Konzept konsequent umsetzen. „Das Trainergespann konnte somit auch ihre Vorhaben weitestgehend gut umsetzen.“

Frische Kräfte mit Potenzial

Die neuen Gesichter im Kader haben schnell Anschluss gefunden. „Allgemein gehalten, sind wir bisher mit jedem Neuzugang zufrieden – jetzt gilt es für jeden, zur ordentlichen Vorbereitung nun auch in der Punkterunde konstant und verlässlich zu bleiben.“ Mit Lukas Böhm und Denis Zagaria nennt Celik zwei Spieler, die nicht nur sportlich, sondern auch in der Kabine wichtige Rollen einnehmen sollen. Sie bringen zusätzliche Qualität, die dem eingespielten Kern zu noch mehr Stabilität und Durchschlagskraft verhelfen kann.

Das Transferfenster bleibt offen

Auch wenn die Basis steht, ist das letzte Wort in Sachen Transfers noch nicht gesprochen. „Wir werden schauen, ob es überhaupt möglich ist, dennoch schauen wir, was sich ergibt“, so Celik. Ein bis zwei neue Spieler – ob für die Spitze oder die Breite – könnten die Mannschaft noch besser absichern und variabler machen.

Abgänge? Keine Option in diesem Jahr

Weitere Abgänge wird es beim VfR nicht geben. „Da der Kader in der Breite nicht so besetzt ist wie die letzten Jahre, werden wir tendenziell keine Abgänge haben können.“ Für Celik ist klar: Die vorhandene Substanz ist wertvoll, und Kontinuität im Kader ist ein entscheidender Faktor für die kommenden Monate.

Der Kern als Erfolgsfaktor

„Dass der Kern des letzten Jahres zusammengeblieben ist und wir durch die bekannten Abläufe souveräner und somit erfolgreicher sein können, da spielen sicherlich auch die Neuzugänge wie Lukas Böhm und Denis Zagaria eine große Rolle.“ Celik weiß, dass Automatismen und eingespielte Abläufe in der robusten Verbandsliga oft den Ausschlag geben – vor allem, wenn frischer Wind gezielt integriert wird.

Zwischen Anspruch und Demut

Die Zielsetzung ist klar umrissen: „Wir wollen eine solide Saison mit Platz 4 bis 7 spielen. Eine sichtbare Entwicklung vorausgesetzt, können wir jeden Verein in der Liga schlagen. Lassen wir uns überraschen.“ Gleichzeitig mahnt Celik zu Respekt vor jedem Gegner: „Die Verbandsliga ist eine sehr robuste Liga, da bleiben wir Woche für Woche demütig und respektieren jedes entstandene Ergebnis.“ Der Blick geht aber über die aktuelle Spielzeit hinaus: „Als junger Verein sind wir weiter bestrebt, uns strukturell mittelfristig auf ein anderes Niveau zu heben.“

Klare Favoriten im Titelrennen

Wenn es um die Meisterschaft geht, hat Celik drei Teams auf dem Zettel: „Holzhausen und die Young Boys Reutlingen scheinen den Kader für den Aufstieg zu haben. Die Oberensinger könnten hier auch eine gewichtigere Rolle als die anderen Vereine haben.“

Ein Kapitän als Gesicht des Vereins

Für Celik gibt es keinen besseren Kapitän in der Mannschaft als Hakan Kutlu. „Ein Heilbronner Junge, der mit all seiner unfassbaren Qualität nach vorne, aber auch gegen den Ball jedem zeigt, wie wichtig das Zusammenspiel zwischen Offensive und Defensive ist.“ Kutlu verkörpert den VfR wie kaum ein anderer: „Hakan ist der Inbegriff für uns Heilbronner und Fußballer. Wir sind stolz, einen Typen wie ihn in unserem Verein zu haben.“

Der erste Prüfstein wartet

Die Vorbereitungszeit ist abgeschlossen, jetzt wird es ernst. Am morgigen Samstag um 15:30 Uhr beginnt für den VfR Heilbronn die neue Verbandsliga-Saison mit dem Auswärtsspiel bem SSV Ehingen-Süd. Unter Trainer Markus Lang will das Team die starken Vorbereitungseindrücke bestätigen – und gleich zum Auftakt zeigen, dass der VfR in dieser Saison mehr als nur eine Nebenrolle spielen will.