VfR Heilbronn kämpft in der 2. Runde des WFV-Pokals gegen seinen Fluch

Seit dem Aufstieg in die Landesliga im Jahr 2022 hat sich der VfR Heilbronn im WFV-Pokal etabliert. Dabei überstand das Team jeweils die erste Runde souverän – doch in der zweiten Runde war bislang immer Schluss. Am Mittwoch, den 6. August, wartet nun mit dem Regionalligisten SGV Freiberg der bislang stärkste Gegner.

Die Bilanz ist ernüchternd: Dreimal scheiterte der VfR in der zweiten Pokalrunde – 2022 mit 0:3 gegen die TSG Backnang, 2023 mit 2:3 nach Verlängerung gegen den FSV Hollenbach und 2024 mit 1:2 nach Verlängerung gegen den TSV Crailsheim. Jedes Jahr schien der Bann greifbar – und wurde doch nicht gebrochen. Nun bietet sich eine neue Gelegenheit, ein neues Kapitel in der Vereinschronik aufzuschlagen.

Regionalligist als nächstes Hindernis

Mit der SGV Freiberg reist ein etablierter Regionalligist ins Frankenstadion. Der Klub aus der Regionalliga Südwest bringt Tempo, Erfahrung und eine tief besetzte Mannschaft mit nach Heilbronn. Die Rollen sind klar verteilt – der Favorit kommt aus Freiberg.

Ein Spiel mit besonderer Note

Trotz der Außenseiterrolle geht der VfR um Trainer Markus Lang nicht ohne Hoffnung in diese Partie. Mehrere Akteure im Kader der Heilbronner haben in ihrer Laufbahn bereits Station in Freiberg gemacht. Sie kennen die Strukturen, den Spielstil und das Umfeld des Gegners – ein kleiner, aber nicht zu unterschätzender Vorteil, wenn es um taktische Anpassungen und mentale Vorbereitung geht.

Rückkehr des Regionalliga-Flairs

Das Frankenstadion wird am Mittwoch, 6. August, zur Bühne eines besonderen Abends. Mehr als 50 Jahre ist es her, dass ein Viertligist in einem offiziellen Wettbewerb zu Gast war. Mit dem SGV Freiberg kehrt nun Regionalliga-Flair zurück nach Heilbronn – ein Ereignis mit Symbolkraft. Der VfR steht bereit, dem Favoriten die Stirn zu bieten.

Die Chance auf Geschichte

Trotz aller Unterschiede in der Ligazugehörigkeit lebt der Pokal von Überraschungen. Der VfR Heilbronn glaubt an seine Entwicklung in den letzten Jahren, an die gewachsene Reife und den gewachsenen Teamgeist. Vielleicht ist es genau dieser Moment, in dem der Bann der zweiten Runde fällt und eine neue Geschichte geschrieben wird – nicht nur für den Verein, sondern auch für das Heilbronner Frankenstadion.