VfR Heilbronn holt Rückkehrer aus der Oberliga

– Foto: Adnan Altinkaya / Eibner

Der VfR Heilbronn, Absteiger aus der Verbandsliga Württemberg in die Landesliga Württemberg, Staffel 1, begrüßt Tom Marmein zurück. Der Rückkehrer kommt von Türkspor Neckarsulm aus der Oberliga Baden-Württemberg und soll unter Trainer Zlatko Blaskic ein wichtiger Baustein beim sportlichen Neustart am Neckar werden.

Marmein kennt den VfR Heilbronn bestens. Über mehrere Jahre prägte er den Weg des Vereins mit und hatte mit konstanten Leistungen Anteil am Aufstieg von der Landesliga in die Verbandsliga Württemberg über die Relegation. Nach einem Jahr in der Oberliga Baden-Württemberg bei Türkspor Neckarsulm kehrt er nun in das schwarz-weiße Trikot zurück. Für den Verein ist die Verpflichtung mehr als ein gewöhnlicher Neuzugang, weil Marmein mit Verlässlichkeit, Identifikation und Erfahrung verbunden wird.

Auch Cheftrainer Zlatko Blaskic sprach sich früh für die Rückkehr aus. Der neue VfR-Coach sieht in Marmein sowohl sportlich als auch menschlich einen wichtigen Bestandteil für den eingeschlagenen Weg. Der Spieler selbst verweist auf die gemeinsame Vergangenheit und seine persönliche Situation. Die Rückkehr sei für seine weitere Entwicklung die beste Entscheidung, erklärte Marmein. Nach dem Abstieg gehe es nun darum, wieder in das richtige Fahrwasser zu kommen und zu den Tugenden zurückzufinden, die den VfR stark gemacht haben.