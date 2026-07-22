VfR Heilbronn holt ehemaligen Drittliga-Stürmer

– Foto: Adnan Altinkaya / Verein

Der VfR Heilbronn verstärkt seinen Kader nach dem Abstieg aus der Verbandsliga für die kommende Saison in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, mit Nikolaos Dobros. Der Neuzugang wechselt vom GU-Türkischen SV Pforzheim an die Badstraße und bringt umfangreiche Erfahrung aus höheren Spielklassen mit.

Für seinen bisherigen Verein absolvierte Dobros in der Saison 2025/26 insgesamt 25 Verbandsliga-Partien und erzielte zwölf Tore. In seiner Laufbahn stehen 352 Spiele, 115 Treffer und 16 Vorlagen zu Buche. Zu seinen Stationen zählen unter anderem 08 Bissingen, der FC Nöttingen, die Stuttgarter Kickers, der VfR Aalen, Wormatia Worms, F91 Düdelingen, die SV Elversberg, der SC Paderborn, Kickers Offenbach und der FC Ingolstadt II.

Besonders erfolgreich verlief seine Zeit beim FC Nöttingen, für den er über mehrere Spielzeiten in der Ober- und Regionalliga auflief. Ausschlaggebend für den Wechsel nach Heilbronn waren nach Angaben von Dobros die Gespräche mit dem Vorsitzenden und dem Trainerteam. Er habe dabei gespürt, dass im Verein alle gemeinsam daran arbeiten wollen, die vergangene Saison hinter sich zu lassen und etwas Neues aufzubauen.