VfR Heilbronn holt beim Schlusslicht nur einen Punkt

Der FC Holzhausen hielt den Druck auf Tabellenführer Türkspor Neckarsulm mit einem Auswärtssieg aufrecht. Zwar brachte Casian Ulici den TSV Heimerdingen 1910 per Foulelfmeter in der 22. Minute in Führung, doch im zweiten Durchgang drehte Holzhausen auf. Janik Michel traf doppelt (59., 81.), dazwischen erzielte Fabio Pfeifhofer den Führungstreffer in der 64. Minute. Mit dem 19. Saisonsieg bleibt Holzhausen mit 59 Punkten dicht hinter Neckarsulm.

