VfR Heilbronn hat einen neuen Trainer Landesligist gibt die Verpflichtung bekannt.

Thomas Kettner wird neuer Trainer des VfR Heilbronn!

ℹ️Nach der Trennung von Trainer Andreas Lechner zur Winterpause, können wir zur Rückrunde einen neuen Trainer präsentieren: Thomas Kettner (49) übernimmt den VfR Heilbronn nach der Winterpause. Die Gespräche mit dem in Neuenstein wohnhaften Thomas Kettner verliefen sehr positiv und er passt genau in das Anforderungsprofil des VfR Heilbronns. Auch wenn man die Planungen der Vereinsführung erst für den Januar geplant waren, entwickelte sich alles früher als gedacht.

ℹ️Thomas Kettner ist seit über 28 Jahren Fußballtrainer, sein Motto: „Ein Trainer ist entscheidend dafür, die Spieler zu motivieren und zu begeistern“. Er ist seit 1993 lizenzierter Fußballtrainer und verfügt auch über die Athletik Fußball A-Lizenz. Er war Trainer u.a. in der U19 vom FSV Hollenbach bis zur zweithöchsten Juniorenspielklasse (U19-Oberliga) und 2,5 Jahre als Co-Trainer der Oberliga Mannschaft vom FSV Hollenbach. Er trainierte aber auch aktive Mannschaften, wie den VFL Eberstadt und den TSV Erlenbach/Binswangen mit denen er jeweils Aufstiege in die Bezirksliga feiern konnte. Zudem hat er lange Jahre die U19 der TSG Öhringen - Fussball betreut.

ℹ️Weiter erwähnenswert ist sein Engagement als Autor diverser Fußball-Trainingsbücher und seine Referententätigkeit von Fußball-Fachvorträgen. In letzterer Tätigkeit gab er auch schon im Jugendbereich des VfR⚫️⚪️ Lehrstunden.

ℹ️Thomas Kettner ist ein echter Überzeugungstäter, ein positiver Fußballverrückter, was sehr gut in unseren Verein passt. Wir sind froh, dass er an Bord ist und freuen uns auf die Rückrunde mit ihm. Mit den bisherigen Co-Trainern Romano und Juric heißen wir Ihn Herzlich Willkommen beim VfR!

ℹ️Kurzes Interview zu seinem Engagement an der Badstrasse!

🎤Warum hast Du Dich für den VfR entschieden?

⚫️⚪️

Bereits im ersten Gespräch gab es von VfR-Seite ein klares Anforderungsprofil. Die Verantwortlichen wussten genau, was sie möchten und was nicht. Zudem waren sie sehr gut über mich informiert, was heutzutage leider keine Selbstverständlichkeit ist.

Der VfR Heilbronn ist zudem ein sehr ambitionierter Verein, der in den kommenden Jahren die nächsten Schritte machen möchte.

🎤Welche Ziele verfolgst Du für die nächsten Jahre im Fußball?

⚫️⚪️

Ich sehe mich als Trainer im mittleren oder oberen Amateurfußball.

Hier kenne ich mich eigentlich gut aus und kann auch meine Stärken entsprechend einbringen.

Dies trifft momentan genau auf die Situation beim VfR Heilbronn zu.

🎤Welches prägende Ereignis haben Dich im Fussball die letzten Jahre gezeichnet?

⚫️⚪️

Der Oberliga-Aufstieg mit der U19 des FSV Hollenbach. Durch taktische Flexibilität konnte die Mannschaft nicht nur die Meisterschaft, sondern auch noch die beiden Aufstiegsspiele positiv gestalten, obwohl fußballerisch bessere Mannschaften in der Liga vertreten waren.