VfR Heilbronn gibt nächsten spannenden Transfer bekannt

Bei Verbandsligisten VfR Heilbronn gibt es in der Winterpause einen weiteren Zugang. Diese aktuellen Informationen teilt der Verein dazu mit:

Der VfR Heilbronn hat in der Winterpause nochmals nachgelegt und mit @babambodji einen erfahrenen Defensivspieler an die Badstraße geholt. Der 28-jährige Abwehrspieler wechselt liga-intern zum VfR und soll der Defensive zusätzliche Stabilität verleihen.

Mit seiner körperlichen Präsenz, ausgeprägter Kopfballstärke und einer sehr positiven Art bringt Baba genau die Attribute mit, die in der aktuellen Phase gefragt sind. Zudem identifiziert er sich klar mit den Werten und Zielen des Vereins und möchte seinen Teil zum gemeinsamen Weg beitragen.

Der VfR Heilbronn freut sich, mit Baba Mbodji der in Crailsheim wohnt einen Mentalitätsspieler verpflichtet zu haben und wünscht ihm in den schwarz-weißen Farben viel Erfolg ab dem nächsten Spieltag.

